En un gesto de unidad y defensa del estatus sanitario de la Patagonia, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió una carta al titular del Senasa, Pablo Cortese, expresando su firme oposición a la eliminación de la barrera sanitaria que impide el ingreso de carne con hueso y hacienda en pie desde zonas donde se vacuna contra la fiebre aftosa. Figueroa argumenta que esta medida representaría un "retroceso" significativo en los logros sanitarios de la región.

La preocupación surgió tras una reunión consultiva del Senasa titulada "Vacunación de aftosa y fundaciones", donde se discutió la posibilidad de modificar la resolución que actualmente prohíbe el ingreso de estos productos a la Patagonia. Según Figueroa, una eventual modificación no solo iría en contra de la opinión técnica de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, sino también de los intereses de los principales países productores de carne, que se oponen a tales cambios.

Figueroa subrayó que permitir el ingreso de carne con hueso y hacienda en pie desde zonas de vacunación afectaría negativamente la matriz social y productiva de la región. "Las condiciones sanitarias actuales han permitido cambios y desarrollo en los sistemas productivos, contribuyendo al arraigo territorial de estas zonas marginales a través del fortalecimiento de las cadenas productivas ganaderas", afirmó.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también se manifestó en contra de cualquier modificación en la barrera sanitaria. En una reunión con las sociedades rurales provinciales en la Casa de Gobierno de Viedma, Weretilneck, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, rechazó cualquier intervención que ponga en peligro el estatus sanitario de la Patagonia.

Figueroa enfatizó en su nota al Senasa que flexibilizar el estatus sanitario de la Patagonia sería un "avasallamiento al esfuerzo del sector público y privado". Añadió que el éxito logrado por la región en términos de sanidad animal no puede ser comprometido por intereses comerciales menores. "El éxito logrado por esta marginal región del país no se puede poner en riesgo por menos intereses comerciales de quienes no se comprometen por avanzar en su jerarquía sanitaria", sentenció.

El debate sobre la barrera sanitaria no es nuevo. En enero, el diputado de La Pampa, Martín Ardohain, promovió un corrimiento de la barrera, lo que generó una reacción conjunta de las entidades rurales de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y el partido de Carmen de Patagones de Buenos Aires, en defensa del actual estatus sanitario.