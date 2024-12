Este viernes 5 de diciembre, internaron al Jefe de Gabinete del Gobierno, Guillermo Francos y generó preocupación. El funcionario se encuentra alojado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que en el mes de septiembre había tenido problemas gastrointestinales, que derivaron en una lipotimia (sensación de mareo y pérdida del conocimiento).

Según fuentes oficiales, Francos se encuentra en la clínica La Sagrada Familia, ubicada en el barrio de Belgrano, realizándose chequeos programados.

El jueves 5 de diciembre, Francos tuvo una extensa jornada. Acompañó al presidente Milei en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y luego durante la tarde, asistió al 12°Fórum Empresarial de Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Polo.

EL ANTERIOR PROBLEMA DE SALUD DE FRANCOS

En septiembre, fue internado por problemas gastrointestinales que derivaron en una lipotimia. Luego de ese episodio y ante versiones de un pico de estrés, el jefe de Gabinete, señaló que “yo la verdad que no siento el estrés, no me doy cuenta, pero bueno, la tarea es demandante y quizás uno le dedica más tiempo que la que el cuerpo resiste”.

