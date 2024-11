Este jueves 28 de noviembre por la mañana, en la Cámara de Diputados no hubo quórum y se cayó por segunda vez, la sesión para discutir el proyecto de “Ficha Limpia”.

En la Cámara Baja, necesitaban llegar a 129 legisladores y solo estuvieron presentes 116. Cabe recordar que el proyecto intenta prohibir las postulaciones de los políticos condenados por corrupción. En tanto, tras la caída de la sesión, finalizó el período de ordinarias en Diputados.

Según se supo, desde el PRO intentaban avanzar con el proyecto, que contó con el acompañamiento de la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la UCR. Sin embargo, no llegaron a los legisladores necesarios para la sesión. Por su parte, desde el oficialismo no acompañaron la medida.

Ficha limpia: ¿quiénes fueron los diputados patagónicos que no dieron quórum?

En este sentido, Hernán Lombardi, diputado del PRO, lanzó: “Hoy festejan los corruptos, los condenados, condenadas y cómplices. Es un nuevo día triste para la construcción democrática”.

“La república no se merece esto. No se funda lo nuevo sobre oscuros cimientos. No agregamos a la pobreza económica, la pobreza moral”, agregó.

Por su parte, Lisandro Almirón de La Libertad Avcanza, indicó que “he escuchado a hablar a algunos legisladores de complicidades, de confabulaciones o de cosas que nada tienen que ver con el esfuerzo que ha hecho este bloque”.

“Son dos de las comisiones que preside la Libertad Avanza las que han permitido con un dictamen que hoy estemos tratando ficha limpia. Una es Justicia y la otra es Constitucional, ambas presididas por integrantes del bloque de LLA”, añadió.

“Entendemos la problemática y rechazamos la ausencia de muchos legisladores. La discusión no se agota en el recinto, tenemos una oportunidad de mejorar el país”, señaló.

Con información de TN y Ámbito, redactada y editada por un periodista de ADNSUR