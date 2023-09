El candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, José Glinski, salió a desmentir al gobernador electo y senador, Ignacio Torres, sobre su intervención para revertir una decisión del Servicio Penitenciario Federal para trasladar a Chubut a internos de la banda narco Los Monos a la Unidad 6 ubicada en Rawson, lo que provocó la respuesta de Torres y un tenso cruce a través de redes sociales.

"Este lunes nos desayunamos con una decisión de la interventora del Sistema Penitenciario Federal, que quiere llevar a los famosos 'Monos' a la U6 de Chubut, lo que generó mucho revuelo en la provincia", dijo Torres. Y advirtió que "es preocupante ver cómo, a pocos meses de irse, parece que quisieran diseminar el narcotráfico".

Luego de la aparición de Torres en medios nacionales advirtiendo el tema, y el comunicado de que por su accionar todo fue frenado, Glinski -quien es titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria - aseguró que “el traslado de los integrantes de la banda ‘Los Monos se hizo hace 15 días y fue en sentido inverso debido a que salieron de la Unidad 6 de Rawson hacia los penales de Ezeiza y Marcos Paz”.

“Con sorpresa hoy pudimos ver a nuestro gobernador electo Ignacio Torres quien cuestionó el supuesto e inminente traslado de integrantes de “Los Monos”, del penal de Ezeiza a la Unidad 6 de Rawson”, reprochó y agregó “con la misma sorpresa y preocupación, en horas de la tarde Torres aseguraba que había logrado revertir la decisión”.

UNA NOVELA

Glinski hizo referencia de esta manera a la información divulgada por Torres donde señalaba: “No vamos a permitir que el narcotráfico ingrese a Chubut” y señalaba: “Nos oponemos firmemente al traslado, es tiempo de que la sociedad deje de ser rehén de decisiones políticas y logísticas que no resisten el menor análisis”.

Y destacó que el gobernador electo “armó una novela”, ya que el 28 de agosto se hizo efectivo el traslado de los integrantes de la banda rosarina. A propósito, adjuntó la documentación interna del Servicio Penitenciario donde se precisaban los traslados de los integrantes de la banda delictiva.



Durante la tarde de este miércoles, Torres expresó que “cuando trasladas a los jefes narcos a una cárcel del interior, como es en nuestro caso a Chubut, se mudan con sus familiares que hacen las veces de equipo logístico al lugar de detención”. También dijo “que la sociedad deje de ser rehén de decisiones políticas y logísticas que no resisten el menor análisis, trasladando un potencial riesgo a la sociedad chubutense, que bastantes problemas tiene y nos vamos a encargar de solucionar cuando comencemos nuestra gestión".

CRUCE

Luego de las publicaciones de Glinski con la documentación del Servicio Penitenciario, Torres volvió a la carga al asegurar “José, muchos dirigentes de tu espacio me llamaron preocupados por este tema y se pusieron a disposición, igualmente el intendente de la capital que también estaba al tanto”.



“Te invito a que te acerques al juzgado federal de Rawson y te interiorices, no es un tema para polemizar por Twitter, no vamos a avalar que pongan en riesgo a los chubutenses. La decisión de realizar el traslado a la U-6 fue comunicada a los funcionarios de ese juzgado. Y también la decisión de dar marcha atrás con la medida. Acá no hay partidos, ni Macri ni Cristina, es la seguridad de los chubutenses en juego”, completó.

PALABRA JUDICIAL

Por su parte, en declaraciones a FM Tiempo, el fiscal federal de Rawson Fernando Gélvez recordó que parte de la banda ya estuvo alojada en el penal pero que, en una reunión con autoridades penitenciarias nacionales, reclamó que “no vuelvan a traer a la zona a delincuentes de esas características”.



“Hace semanas atrás recibimos una nota del Servicio Penitenciario Federal y el director de la U-6 porque iban a llegar a Rawson autoridades de Buenos Aires. Se llevó a cabo una reunión en el Juzgado Federal. Nos transmitieron que la idea era trasladar a integrantes de organizaciones narcocriminales, entre ellos, ‘Los Monos’ y organizaciones enfrentadas a tres cárceles de la Argentina. Aparentemente era una decisión tomada”, reveló.



En tal sentido “les planteamos los inconvenientes que observamos diariamente no sólo porque el edificio de la U-6 no está en buenas condiciones sino también la forma en que se encuentran las actuales personas detenidas allí”, señaló.



“En las últimas semanas, se trasladaron a las 7 personas integrantes de la banda ‘Los Monos’ y de otras bandas enfrentadas en Rosario. Este martes, se llevaron al último que quedaba”, precisó.



“La intención de traslado era del Ejecutivo Nacional. Nosotros le dijimos que nos parecía inviable e iba a traer consecuencias. Yo fui quien dijo que deben avisar a las autoridades de Chubut que están cumpliendo sus funciones y a las electas, porque afectaría la autonomía de la provincia. Haría que un montón de gente se perjudicara”, afirmó.

DELITOS

“Hay muchos delitos que se cometen en el interior, muchos hábeas corpus y mucho ingreso de elementos prohibidos como droga, elementos corto-punzantes, teléfonos y demás. Son un montón de causas que estamos investigando. No sólo en el interior sino en el exterior”, detalló.

“Les dijimos a las autoridades nacionales que nos parecía inviable porque no solamente no estaban en condiciones edilicias sino que también iba a ser mucho peor porque la cantidad de delitos se iban a multiplicar en la zona de Rawson, Trelew y ciudades aledañas” consideró en línea con los anticipo del tema que realizó ADNSUR.



“Las bandas vinculadas con el narcotráfico manejan muchísimo dinero. El problema es la corrupción de los funcionarios de la Penitenciaría. Hay muchos casos en que se los procesa o pedimos indagatorias. Dejaban entrar o ellos mismos comercializaban estupefacientes. Hay muchos que tienen relación con Rosario. Se ha encontrado droga en las celdas”.



“En la reunión yo dije que la U-6 era un colador. Entran y salen cosas. Hay delincuentes en un lugar donde no los pueden controlar”, indicó. “Hablo de corrupción de algunos efectivos penitenciarios porque si se encuentran drogas, aparatos telefónicos y otros artículos en los allanamientos, podemos determinar que se permitían los ingresos de esos elementos. La corrupción viene porque no cumple con su tarea”, exclamó.



“Encontramos una persona que hacía ese tipo de cuestiones. A él se le secuestraron los elementos en su casa. Otro fue afuera y tiene varias causas. Es muy difícil investigar en una cárcel”, admitió.



“Lo que me asombra todos los días es la facilidad con la que ingresan esos artefactos. Los utilizan desde adentro para delinquir”, concluyó –en un tono de extrema preocupación- el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez.