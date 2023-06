Patricia Bullrich eligió a su compañero de fórmula para desempeñarse como candidato a vicepresidente. Se trata de Luis Petri, que aportó un gran caudal de votos en las PASO de Juntos por el Cambio postulándose como gobernador en Mendoza.

Luis Petri, de 46 años, se desempeñó como diputado nacional por la Unión Cívica Radical y es pareja de la periodista Cristina Pérez. Este miércoles se conoció que será candidado a vicepresidente de Patricia Bullrich integrando una de las fórmulas de Juntos por el Cambio.

Petri, de 46 años, fue diputado nacional entre 2017 y 2021. En 2000, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral. Ejerció en su estudio jurídico particular durante un tiempo y después entró a la política. Entre 2003 y 2005 fue vicepresidente de la Juventud Radical de Mendoza y llegó a ser secretario legislativo de la Cámara de Senadores de su provincia.

Un año antes de llegar al Congreso de la Nación, integró el Consejo de la Magistratura mendocina.​

Hace una semana, allegados a la ex ministra de Seguridad, daban pistas del compañero de fórmula que buscaba Bullrich: "Patricia prefiere que la acompañe alguien que no la desperfile, porque está convencida que los votos los tiene ella y no necesita un vice que traccione".

Petri es uno de los diputados radicales impulsores del proyecto de "ley Chocobar", para modificar el artículo 34 del Código Penal y ampliar el concepto de no punibilidad "en cumplimiento del deber".

"Para garantizar que policías como Chocobar, que obran en cumplimento del deber y en defensa de la vida, no terminen sentados en el banquillo de los acusados. Quién defiende a una víctima que acaba de ser atacada y sale en su inmediata persecución para detenerlo, no puede ser convertido en delincuente", afirmaba Petri al defender el proyecto.