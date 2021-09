De cara a las primarias del 12 de septiembre, la precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Florencia Papaiani, habló de una "elección bisagra" donde se disputan dos modelos de país, destacó el rol de la mujer en la política y cuestionó la "falta de gestión del gobierno provincial" en materia de empleo y obras públicas.

En una entrevista en Canal 12 con el programa “Sin Hilo”, que se transmitió en vivo por ADNSUR, Papaiani señaló que “todos sentimos la necesidad de acompañar con estas bancas para que Argentina pueda salir adelante. Es importante que existan legisladores que entiendan que hay leyes que hay que acompañar y que lo hagan. Estamos militando con esa convicción y fortaleza. Hay que doblegar los esfuerzos y tener el diálogo más sincero y franco con la agenda de la gente”, expresó.

El rol de las mujeres y los jóvenes

Papaiani aseguró que “las mujeres tenemos cada vez más empuje y ganas para ocupar espacios. Para nosotras, las cosas no son fáciles porque tenemos que ocuparnos de muchas cosas. Las mujeres traen aire fresco. En el PJ, me sentí contenida por los dirigentes hombres y en esta campaña, nos dieron un lugar importante. Son desafíos que tenemos que animarnos a llevar adelante. Tenemos que animarnos a dar una pelea y a ocupar los espacios”, subrayó.

Se refirió además a “la urgencia" del Superior Tribunal de ocupar las vacantes e indicó que "hay una demanda que esos espacios los ocupen las mujeres y yo acompaño muchísimo ese reclamos porque es una deuda histórica. En ese esquema, el PJ no participó de ningún diálogo".

"Yo creo que esta cosa se resuelven –formalmente- a través de las normas institucionales. Hay que ser serios”, expresó.

En cuanto a la participación de los jóvenes en la política, sostuvo que "veo que les cuesta involucrarse en algunos temas de agenda. Tenemos que tratar de llegar a través de las redes sociales con los mensajes pero sin ponernos a la altura porque parece que se los subestima. Por ejemplo, veo los videos de Massoni de ir a los boliches y bailar con las mujeres, y es una ridiculez. Me parece que desprestigia la función pública y ridiculiza a quien tiene que tener otras responsabilidades”.

Unidad

La dirigente manifestó que “cuando hablamos de unidad es porque pudimos llevar adelante un trabajo importante para reunir sectores que era imposible juntar un tiempo atrás. Estamos planteando soluciones para los problemas de los chubutenses de cara al 2023", indicó.

Sostuvo que "tenemos las herramientas para sacar a la provincia adelante, estamos defendiendo un modelo de país federal. Si se hacen buenas elecciones, se abre un futuro importante. No queremos personalismos sino que queremos un partido fuerte. El PJ puede resolverle los problemas a la gente y tiene la empatía para escuchar a los ciudadanos”, manifestó.

Habló de una "timba financiera que dejo a un país endeudado", y consideró que "si Chubut no llegó a una crisis profunda, fue porque Nación nos dio una mano importante. Me da orgullo que hay un Estado que nos mira con la expectativa de generar trabajo e invertir”, aseguró.

La dirigente se refirió a la necesidad de generar empleos genuinos en la provincia: "La agenda del vecino pasa por el trabajo y esta situación amerita que todos los sectores políticos nos encolumnemos detrás de las prioridades para la provincia".

Papaiani apuntó contra la "falta de gestión del gobierno provincial" y agregó que "es por eso que el gobierno nacional gestionó directamente con los municipios. Los pedidos de la provincia a la Nación fueron sólo para el dinero para pagar los sueldos. En todos los municipios, hay obras y empleos que generó el gobierno nacional”, recordó.

“Como mamá, no puedo entender cómo estuvimos tres años sin Educación y que este tema no sea una prioridad para el gobernador. Se toman decisiones que enfrentan a directores con los docentes y padres. Los chicos están sin clases y no medimos el daño que se provoca. No dudo que esta elección nos va a fortalecer para tener un proyecto ganador y sacar a esta provincia en el 2023”, valoró.

Hay que explicarle a la gente sobre todo lo que hicimos cuando fuimos gobierno porque se concretaron obras y sueños. Ahora es el momento de reflotar y poner en marcha las transformaciones que nos propusimos en el 2019”, enfatizó.

La precandidata habló sobre la situación energética en la provincia e indicó que "es una limitante para la calidad de vida y también para la creación de fuentes de trabajo genuino. Hoy el Secretario de Energía está en Comodoro Rivadavia y es muy bueno porque pueden viajar y conocer la realidad de cerca. Va a llegar un momento donde vamos a discutir las energías renovables y los interconectados”, agregó.

“Cada vez cuesta más la previsibilidad para la nieve y ahora se suma la crisis hídrica. Tenemos que plantearnos un uso racional de los recursos. El hidrógeno verde tiene mucho potencial en esa industria. Lo han visto Gustavo Menna (‘Juntos por el Cambio’) y Juan Pablo Luque (Intendente de Comodoro Rivadavia)”, repasó.