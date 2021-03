RAWSON (ADNSUR) - La Legislatura de Chubut suspendió la sesión prevista para este jueves por no contar con garantías de seguridad para los diputados provinciales. El diputado Juan Horacio Pais, reconoció a ADNSUR que “a la luz de los hechos sucedidos ayer y hoy a la mañana, se tomó la decisión de cuidar la integridad psico-física de los diputados. Es una vergüenza, una aberración y hay que repudiar lo que sucedió en la casa del diputado Roddy Ingram donde les rompieron los vidrios y los vehículos particulares y oficiales. Fue una actitud antidemocrática y destructiva por parte de los manifestantes que se hicieron presente en su domicilio”, dijo.

Y afirmó que "el Estado debe garantizar la seguridad de los legisladores, tampoco hubo voluntad represiva y todo terminó de esta manera. No sé la actitud que adoptó la comisaría que estaba a cargo de esa zona pero –en esas condiciones- el diputado Ingram no podía estar. Varios diputados sufrieron amenazas y tuvieron atentados en sus domicilios”, denunció.

Respecto del proyecto de zonificación minera, Pais señaló que está ingresado desde noviembre del año pasado. "Se ha trabajado en Comisiones, se hicieron reuniones y se recibieron críticas. La Comisión estuvo –por amplia mayoría- dispuesta a continuar trabajando en el tema. Incluso, la Comisión se reunió durante el período de receso".

Y finalmente destacó que "Uno puede tener diferentes visiones pero no se puede decir que no existió el tiempo necesario. Se viene trabajando varios meses con este tema y está instalado. Se tomaron los aportes de varios espacios políticos que luego -sorpresivamente- no apoyan la iniciativa”. Mientras agregó que la Iniciativa Popular "se tratará en el tiempo que está establecida. No veo voluntad de los diputados de no cumplir con la ley”, admitió.

“La sesión quedó suspendida. Se continuará trabajando en todo el ámbito legislativo en las próximas sesiones ordinarias. Si así se decide en labor parlamentaria, continuará en 12 días más. Recién, la labor parlamentaria siguiente será previa a la próxima sesión”, detalló.

“A ningún diputado se le ocurrió hacer una ‘sesión secreta’ porque –al contrario- siempre fueron públicas y con toda la publicidad superior inclusive a las sesiones presenciales”, cerró.