El gobierno de Javier Milei vetó a través del Decreto 879/2024 la ley de financiamiento universitario tras las marchas multitudinarias en todo el país. La resolución fue publicada este jueves a la madrugada en el Boletín Oficial.

El decreto establece que el proyecto Nº27.757, sancionado por el Congreso de la Nación el pasado 12 de septiembre de 2024, “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757″ mientras que en el artículo dos se remarca: “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.

Entre los argumentos se detallan los distintos artículos del proyecto, como por ejemplo, las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.

Pese a la marcha en defensa de la educación pública, Milei anticipó que vetará la ley de Financiamiento Universitario

El decreto al justificar el veto de la ley el gobierno nacional establece que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento” y se aclaró que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que “[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Multitudinaria marcha federal universitaria en Comodoro con un acompañamiento intersectorial

Y finamente, se recuerda en el texto que el reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126 prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR