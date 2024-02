El economista Javier Milei expresó recientemente su preocupación por la difícil situación económica que atraviesa Argentina. En sus redes sociales, señaló que los ahorristas se ven obligados a vender dólares para poder llegar a fin de mes, un fenómeno que atribuyó al apretón monetario, la inflación y la recesión que afectan al país.

Estas declaraciones de Milei se produjeron luego de que se conociera que la inflación en enero alcanzó el 20,6%, lo que representó un acumulado del 51% en los primeros dos meses de gobierno de La Libertad Avanza.

Las palabras del economista generaron un debate en torno a la situación económica de Argentina, poniendo de manifiesto la preocupación de la sociedad frente a estos desafíos. La reflexión de Milei evidencia la compleja realidad económica que enfrenta el país, donde factores como la inflación, la recesión y la escasez de recursos impactan de manera directa en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Aunque, probablemente, de este modo haya querido subrayar que hay más dólares en circulación y por lo tanto se va camino a la dolarización, lo cierto es que no hizo más que resaltar la situación económica crítica que vive buena parte del país por la agudización de la recesión y la inflación en estos últimos meses.

En las 'cuevas' explican así el fenómeno: 'Hoy no hay compradores. Son todos vendedores. Vende la clase alta para seguir manteniendo su nivel de vida y vende la clase media para llegar a fin de mes. Se ven muchas ventas de a puchos, para pagar cosas puntuales. Pero no hay pesos y la gente desinvierte y vendo lo que compró antes. Están vendiendo ahorro porque no les alcanza la plata'", advirtió de hecho en un tramo la nota de El Economista que compartió el Presidente.

Ayer, en una entrevista, Milei anunció que "la licuadora" de los pesos es uno de los aspectos que "no se negocian" en su Gobierno, así como lo es "la motosierra", ya que son "los pilares del ajuste". En su primera entrevista en Argentina después de la gira internacional, aseguró a La Nación Más que "el déficit cero no se negocia, el proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia".