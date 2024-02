Este miércoles por la tarde, Javier Milei reveló que mantuvo una conversación con el creador de una reconocida "app de citas" y fue furor en redes sociales.

Así lo indicó el presidente de la Nación a través de su cuenta de X y la publicación sorprendió a los usuarios que no dejaron pasar la oportunidad y dejaron desopilantes respuestas.

En este marco, el mandatario nacional sostuvo que charló con el empresario Sean Rad, reconocido por ser el creador de “Tinder”, la app de citas más conocida de la actualidad.

“Acabo de tener un conference call con @seanrad , fundador de TINDER, y nos hemos puesto de acuerdo en hacer una reunión en Buenos Aires con otros grandes emprendedores del mundo tecnológico...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, indicó en su publicación de X.

De esta manera, Milei confirmó que acordaron realizar una reunión en la ciudad de Buenos Aires, junto a otros empresarios del sector tecnológico. Sin embargo, la publicación sorprendió a todos los usuarios, que aprovecharon la oportunidad para dejar desopilantes respuestas.

“Javo decile que su app no anda, doy como 200 likes por día y no me matchea a nadie”; “Jajaj vamos Javi, hay que aumentar la población”; “Las fuerzas del celo”; “Qué jugador mi presidente”; “Que arme un Tinder solo para libertarios/as”, fueron algunos de los comentarios.