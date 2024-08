Milei desmintió los rumores de una posible pelea con Villarruel: "¿por qué debería de estar enojado?"

Javier Milei brindó una entrevista este sábado donde desmintió los rumores de una posible pelea con Victoria Villarruel luego de que se conociera un intercambio entre ella y José Mayans haciendo un chiste sobre una vieja frase.

El presidente charló en exclusiva con el periodista Gabriel Anello y fue consultado por su relación con la vicepresidente en una semana muy acalorada para el oficialismo en lo que tiene que ver con el rechazo a los fondos a la SIDE y el anticipo del veto a la nueva fórmula jubilatoria aprobada en los últimos días.

“¿Por qué debería estar enojado?”, dijo Milei. Y consultado por el intercambio en el Senado entre José Mayans y la ex diputada, contestó: “hicieron toda una novela por el intercambio que tuvo con Mayans… Eso es parte del humor de Villarruel, es su humor. Usted no se puede enojar por eso”, lanzó.

Asimismo, reiteró sus convicciones asegurando que no tiene ningún tipo de enojo con ella, en medio de los rumores de público conocimiento: “yo soy liberal, ¿eso afectó a mi derecho a la vida? ¿A la propiedad? ¿A la libertad? No. Entonces, ¿de qué me tengo que quejar? Está bien, me hizo un chiste. Lo hizo con el jefe de la bancada del kirchnerismo... ¿Cuál es el problema? Eso no me enoja, qué sé yo”, concluyó.

Por último, y en otros términos, cargó contra la casta política: “siempre supe desde el primer momento que iban a tratar de hacerme la vida imposible, quieren evitar que hagamos las reformas. No me sorprende nada, mientras estamos tratando de sacar el país adelante, ellos están en la política para vivir de robarle el dinero a la gente”.