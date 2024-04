Milei dejará de viajar en vuelos comerciales: "Nos advierten que existen riesgos"

Por cuestiones de seguridad, el presidente argentino Javier Milei dejará de viajar en vuelos comerciales, así lo anunciaron este martes a la mañana.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, afirmó que el mandatario dejará de usar aviones de línea para viajar. "El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre los riesgos que existen de que el Presidente siga volando en vuelos comerciales", dijo.

“El presidente no puede viajar mas en vuelos comerciales comunes, y se ha elevado un informe reservado del por qué de esta decisión, efectivamente dejará de usar estos aviones, después veremos la implementación de esta recomendación para que tenga todas las cuestiones de seguridad que su embestidura amerita”, detalló.

Cabe recodar que ya esta mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó su preocupación por la protección del presidente, sobre todo por sus traslados al exterior en vuelos comerciales en el marco de la crisis que se vive a nivel internacional, por el último atentado de Irán a Israel.

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró en diálogo con LN+.