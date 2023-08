En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el candidato a la Presidencia de la Nación por Libertad Avanza, Javier Milei, obtuvo una destacada votación, consolidándose como el candidato más votado de cara a las elecciones generales de octubre.

En su paso por distintos programas televisivos, este martes sorprendió al contar que fue contactado por funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Nos han contactado. Tenemos que organizar la reunión. No tenemos problemas con el Fondo", anunció el candidato a la presencia en declaraciones al canal América.

No obstante, Milei no profundizó en los detalles de una posible reunión, pero aseguró que coordinar un programa con el organismo internacional no representa un obstáculo importante ni para él ni para su programa.

Javier Milei se impuso en Chubut con el 39,68% de los votos

"No es un problema. ¿Cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Reducir el déficit. Y ¿por qué siempre fracasa? Porque no se cumple. Nosotros tenemos un programa fiscal mucho más agresivo que el del Fondo. Estaríamos superando las metas porque tenemos esa convicción", añadió, según publica Infobae..

Más tarde, en declaraciones a Radio La Red, detalló que los funcionarios del organismo se comunicaron con su hermana, Karina Milei. "Mi ministro de Economía es tan ortodoxo como yo. Diana Mondino será Ministra de Economía o Canciller", añadió.