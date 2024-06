El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, afirmó que “según el artículo 81 de la Constitución, un proyecto rechazado en una de las cámaras no puede volver a ser tratado en ese año parlamentario”, y advirtió que “la Cámara de Diputados no tiene potestad para insistir con la sanción original, porque el proyecto no fue enmendado ni se le hicieron adiciones; fue directamente rechazado”.

De este modo, fue uno de los voceros de los gobernadores de la región que buscan impedir la restitución original de Ganancias que fue rechazada en el Senado. “En un sistema bicameral, un tributo no puede ser creado solo por la voluntad afirmativa de una cámara cuando ha habido una manifestación de rechazo de la otra cámara”, explicó el vicegobernador chubutense.

Para Menna, en declaraciones que publica el sitio TN, “el principio de legalidad es especialmente intenso en materia tributaria. Un tributo solo puede ser creado por ley en sentido formal, no por la voluntad de una sola cámara”.

El primero que hizo el planteo fue el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pero luego se sumaron varios docentes de Derecho y el tema llegó al Congreso. “El procedimiento constitucional es muy claro. Tenemos un sistema bicameral, ambas cámaras deben expresarse de manera afirmativa y solamente puede volver lo que la cámara revisora aprueba o aprueba con correcciones o adiciones”, explicó el constitucionalista.

El vicegobernador chubutense coincide en el planteo. “El proyecto de ley es una ley ómnibus que compendia cuestiones diversas, no vinculadas entre sí. El rechazo de uno de sus componentes específicos (modificación de la ley del impuesto a las ganancias) inhabilita que se pueda insistir en la Cámara de origen”, dijo.

Varios juristas consultados por TN coinciden en este planteo, que estaría siendo evaluado por el bloque de Unión por la Patria para intentar dejar fuera del debate tanto Ganancias como Bienes Personales. Los dos proyectos, fundamentales para la reforma económica que plantea el presidente Javier Milei, fueron rechazados por el Senado, por lo tanto, consideran que no debería estar entre los puntos a tratar por Diputados en su revisión.

DISCUSIÓN

El oficialismo insiste en incluir en el debate de la Cámara baja el proyecto de restablecer el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, rechazado previamente por el Senado. Esta decisión ha generado tensiones en las negociaciones con los bloques dialoguistas.

Los gobernadores de las provincias patagónicas se oponen firmemente a que se trate este proyecto en la Cámara baja, argumentando que debería quedar fuera del debate. Argumentan que el tributo impactará especialmente en los trabajadores de la región, donde los salarios son más altos pero el costo de vida también.

Por otro lado, algunos mandatarios provinciales, especialmente del norte, han acordado con el Gobierno la reinstalación de Ganancias como un tributo coparticipable. Argumentan que la eliminación del impuesto por parte del exministro de Economía, Sergio Massa, afectó severamente las cuentas locales, sumado al recorte de transferencias discrecionales.

Las posturas encontradas han generado una grieta entre los gobernadores, reflejada en sus votos en el Senado. Mientras que los representantes de las provincias patagónicas votaron en contra, hubo divergencias en el apoyo al proyecto.

En abril, durante el tratamiento de la reversión de Ganancias en la Cámara de Diputados, hubo un ajustado resultado de 132 votos a favor 113 en contra. Diputados de diferentes regiones del país se unieron en el voto afirmativo, mostrando la complejidad del debate.

TENSIÓN

El Presidente, que en campaña prometió quitar impuestos y votó a favor de eliminar Ganancias como diputado, enfrenta un desafío político al insistir en la reinstalación del tributo. El objetivo es resolver un problema tanto a nivel nacional como provincial, según Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior.

Los gobernadores del sur del país han demostrado su poder de influencia tanto en el Senado como en la Cámara alta, marcando una posición firme en temas clave como el impuesto a las Ganancias y el mega DNU propuesto por el Gobierno.

La tensión entre las provincias del sur y el norte se refleja en el debate sobre la reversión de Ganancias, con posturas encontradas entre los mandatarios y sus representantes en el Congreso. La discusión promete continuar en medio de un escenario político complejo.

Las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas se intensifican ante la inminente discusión en la Cámara baja sobre el proyecto de restitución del Impuesto a las Ganancias. El pulso político entre el Gobierno y los gobernadores marcará el rumbo de las decisiones futuras en materia tributaria.