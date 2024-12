Tras la decisión anunciada este lunes, no hay precisiones sobre cómo se considera el ‘haber mínimo y medio’ por debajo del cual se mantiene el beneficio. Tal como informó ADNSUR, ese monto significa sumar al haber mínimo, de 259.589 pesos (sin tomar en cuenta el bono de 70.000 pesos) una suma adicional del 50%, lo que totaliza unos 389.658 pesos.

Por debajo de ese valor, se mantiene el beneficio sin cambios, es decir con la cobertura del valor del 100% de los medicamentos gratuitos que siguen incluidos en ese programa, que ya sufrió recortes de algunos productos a mitad de año.

El problema se complejiza aún más cuando se considera que en la Patagonia, los haberes reciben un coeficiente adicional por zona desfavorable del 40%, lo que significa que el haber mínimo es de alrededor 363,424 pesos, lo que, al sumar otro 50% para configurar ‘el haber mínimo y medio’, se eleva hasta los 508.794 pesos.

Si no se aclara esa salvedad para la región, quedarían excluidos todos los afiliados del PAMI, no sólo los que perciben haberes por encima de ese tope, viéndose obligados a completar el trámite para que, luego de una auditoría, se determine si pueden seguir contando con el beneficio o no.

“HEMOS PEDIDO QUE SE TENGA EN CUENTA LOS HABERES MÁS ALTOS DE LA PATAGONIA”

El presidente del Colegio Farmacéutico de Chubut, Eduardo Molina, indicó ante la consulta de esta agencia que aún están a la espera de precisiones, ya que la resolución es muy reciente.

“Este es uno de los temas que expusimos la semana pasada, en la reunión de la Confederación, para que se tenga en cuenta el porcentaje que tienen los haberes en la Patagonia -indicó Molina-. No ser así, va a quedar mucha gente afuera del medicamento al 100%, como se venía entregando. Nosotros requerimos que se tuviera en cuenta a la zona patagónica, desde Río Colorado hacia el sur, pero la verdad es que no tenemos hasta ahora ninguna comunicación”.

Molina confió en que el tema debería estar en estudio por parte de las autoridades nacionales, para poder hacer esta salvedad. Y aclaró además que hay enfermedades que mantienen la cobertura del 100%, como las vinculadas a válvulas cardíacas, diabetes, oncológicas, entre otros de alto costo, que no pueden ser afrontados por el paciente.

“Normalmente son medicamentos que de ninguna forma los puede afrontar el afiliado, no hablemos solamente del jubilado, porque son medicamentos muy costosos y hay una obligatoriedad por parte del Estado de exigir a las obras sociales que los cubran al 100%. Son muchos los que están comprendidos”, reconoció.

Por otro lado, indicó que en los tratamientos crónicos en que se pierde la gratuidad del medicamento, la cobertura se reduce al 80, al 60 ó 40”, dependiendo del medicamento.