La titular de la empresa Aysa y esposa del ministro de Economia Sergio Massa, Malena Galmarini, desmintió esta madrugada su renuncia al cargo.

La desmentida de Gamarini se produjo tras una versión que difundió una periodista luego de la derrota en el balotaje presidencial su esposo y ministro de Economía, Sergio Massa a manos del poslutante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Silvia, no digas disparates. Espero que sea sólo mala información. Tengo la camiseta bien puesta de la empresa y obras por terminar. Chequeá, antes", Cariños", señaló la excandidata a intendenta de Tigre en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, en respuesta a un posteo de Silvia Mercado.

Massa, el ministro del oficialismo que prometió plasmar un gobierno de "unidad nacional"

Lo mismo había ocurrido con el segundo de Massa en el Ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein:

“Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, escribió en X (Ex Twitter)