SORPRESA EN LA OBRA PÚBLICA I: EL ANUNCIO DEL ESTADIO DEL CENTENARIO

El anuncio del intendente Othar Macharashvili, con relación a que “en 20 días se retomará la obra del Estadio del Centenario”, tomó por sorpresa a más de uno en el ámbito de la construcción, ya que al parecer hay detalles todavía no cerrados sobre la continuidad del proyecto. Próximo a cumplir 18 años desde el inicio, el proyecto se encuentra otra vez paralizado y si bien el anuncio tampoco apuntaba a la terminación, salvo el techado y cierre de aberturas, tampoco hay certezas de si podrá cumplirse el anuncio.

“Falta que se firme el acuerdo entre la empresa y la municipalidad y si es así, en 20 días se empezaría tener ritmo para el techado y cerramiento de la obra”, expresó el intendente la semana pasada. Sin embargo, fuentes cercanas al ámbito de la construcción dejaron entrever su sorpresa, ya que no todavía respuesta a la propuesta que hizo la empresa constructora para la redeterminación de precios. Ese aspecto, dijeron, es esencial para definir si podrán retomarse o no los trabajos.

Un supermercado argentino liquida electrodomésticos hasta 50% de descuento y 9 cuotas sin interés

Los vaivenes de la obra han sido constantes desde su inicio, en el año 2007, con extensos períodos de paralización. Financiada originalmente por Nación, en 2022 el municipio rescindió ese contrato y asumió la conclusión de los trabajos con presupuesto propio, pero el posterior descalce de precios por inflación llevó a que los trabajos se frenaran nuevamente, en la segunda mitad del año pasado.

Todavía quedan varias etapas para concluir. En caso de que se pueda avanzar con el techado y cierre, quedarán las instalaciones y revestimientos interiores, algo que se prevé para un futuro indefinido, ya que por ahora la intención anunciada es lograr el cerramiento para evitar que el paso del tiempo siga deteriorando lo ya construido.

Supermercados y comercios no abrirán este lunes 30 de septiembre

Hay que aclarar que aun cuando se concrete el reinicio de obra, la proyección de fondos actual no alcanza para la conclusión definitiva de la obra.

SORPRESA EN LA OBRA PÚBLICA II: EL CAMINO PETROLERO

En tiempos en que escasean las posibilidades de obra pública a partir de las restricciones del presupuesto nacional, lo que abundan son las sorpresas. Tal fue el efecto que provocaron los dichos del viceintendente, Maximiliano Sampaoli, cuando aseguró, la semana anterior, que el intendente había resuelto retomar la obra de pavimentación del camino petrolero, que llegó a licitarse en septiembre del año pasado. También en este caso se trata de una obra que iba a financiar inicialmente el gobierno nacional, pero ante el “No hay plata” del presidente Milei, ‘el número 2’ dijo que ‘el 1’ había resuelto asumirlo con fondos propios, es decir del presupuesto municipal asignado a obras públicas. Sin embargo, en el Ejecutivo no se dieron por enterados de la afirmación: “Todavía no hay una decisión clara, estamos lejos de eso”, dijeron desde el círculo cercano al intendente. ¿Se habrán enojado porque les ‘primerió’ el anuncio, o habrá habido una contramarcha?

Dispusieron un corte de luz en 19 barrios de Comodoro Rivadavia

Así, los anuncios de obras se suceden, casi como en una partida de truco. Algunos gritan envido, otros ‘reviran’, pero los ‘tantos’ (medidos en pesos) siguen siendo escasos.

OBRAS SON AMORES (Y MILLONES)

A propósito de obra pública, también llamó la atención el anuncio del gobernador Ignacio Torres el lunes pasado, cuando al hablar del desendeudamiento de Chubut con Nación, anticipó que la provincia afrontará obras inconclusas, como la doble trocha Trelew-Madryn. También mencionó un proyecto no iniciado por Vialidad Nacional, como la pavimentación de la ruta 37 en Comodoro. Si bien siempre son bienvenidos los anuncios, el entusiasmo debe resultar directamente proporcional a la posibilidad de que se concreten en los hechos.

La primera obra, según se estimaba en círculos de la construcción, tendría un costo estimado en 15.000 millones de pesos. Un valor que, si bien es importante, podría ser más manejable para las arcas provinciales.

Se tiraron a nadar en una playa de Comodoro, la marea las sorprendió y casi "no la cuentan"

La segunda, en cambio, tratándose de un proyecto “desde cero”, tiene un valor mucho más importante, del orden de los 50 millones de dólares (o 50.000 millones de pesos, estimativamente, a valores de hoy), según confiaron fuentes de la industria de la construcción a esta columna. ¿Habrá financiamiento internacional para apalancar el proyecto?

Lo cierto es que entre ambos montos terminarían de compensar la deuda final de Provincia con Nación. Según los términos de la negociación anunciada, de 205.000 millones se redujo a 119.000, por la quita de intereses acumulados en lo que va del año. Sobre eso se debe descontar la quita de lo que Nación supuestamente le debe a Chubut por compensaciones a su caja jubilatoria, de 60.000 millones de pesos. Y con el resto se compensarían los dos proyectos viales, que, en un trazo muy grueso, estarían sumando unos 65.000 millones de pesos. Fácil. Todo se reduce ahora a conseguir los fondos.

José Bianco y su percance en Comodoro Rivadavia durante La Ruta Del Eclipse

DEL DEPORTE A LA POLÍTICA, ¿NACE UNA CANDIDATA EN COMODORO?

Karina Thomas, Gerenta de la Comisión de Actividades Infantiles, visitó los estudios de SETA TV para ser entrevistada en Pasta de Campeón sobre su extensa carrera como dirigente del “Azurro”. Sobre el final de la entrevista, fue consultada sobre su acercamiento a la política regional. Cabe recordar que en el 2021 fue sondeada por Federico Massoni para sumarse a una posible “fórmula”, pero nada se terminó concretando.

Sin embargo, aquella no concreción no fue por desinterés, según responió Thomas ante la nueva consulta: “no me pregunten por qué, no lo hice nunca, jamás estuve en política, pero sí, es algo que me atrae y creo que es por lo social que he hecho en CAI, de generar relaciones y demás”, expresó.

Alerta por temporal de fuertes vientos en Chubut: a qué localidades afectará

“Hoy estoy dedicada al fútbol, al club y a un proyecto personal que quiero desarrollar vinculado al fútbol, pero no descarto para nada meterme en política”, respondió Thomas que, a falta de cuadros políticos en Comodoro, seduce a más de uno.

VAN A TENER QUE RENDIR CUENTAS

Después de muchísimo tiempo, o al menos habría que rastrear si alguna vez se cumplió con esta manda constitucional, la Legislatura votó en la última sesión la convocatoria a una sesión especial para el próximo 11 de noviembre, con el fin de que los senadores nacionales que representan a la provincia de Chubut cumplan con lo que exige la Constitución: deberán rendir cuentas de su trabajo.

En efecto, según el artículo 135 de la Constitución de Chubut, que estipula las funciones del Poder Legislativo provincial, establece en su inciso 24, la facultad de establecer “una sesión especial anual a la que se invita a los senadores nacionales con el objeto de que expongan acerca de su actuación como representantes de la Provincia”.

Volcó un auto en Ruta 3 camino a Rada Tilly y hubo un segundo vehículo involucrado

El pedido fue planteado durante la Hora de Preferencia de la sesión realizada el jueves, a partir de un pedido del oficialismo, pero consensuado con todos los bloques, por lo que a partir de ahora los senadores que representan a Chubut disponen de 45 días para trabajar en la ponencia ante los legisladores provinciales. Tal es el caso de Carlos Linares, de Unión por la Patria; Edith Terenzi, del nuevo bloque Provincias Unidas; y Andrea Cristina, que deberán hablar ante la sociedad sobre el trabajo realizado.

LA SESIÓN DEL CANNABIS DIO PARA TODO

El debate con festejo incluido y unanimidad para sancionar la nueva regulación de la producción de cannabis en Chubut, dejó mucha tela para cortar. En primer lugar, porque hubo un diputado, Sergio Ongarato, al que se le ocurrió hacer todo un repaso de la historia de la planta del cannabis y empezó desde 4.500 años hacia atrás de cuando -dijo- se hallaron rastros sobre el uso del cáñamo.

Emitieron una alerta naranja y otra amarilla por lluvias muy intensas en casi todo Chubut

El legislador de Esquel hizo toda una exposición, casi de nivel de la escuela secundaria, sobre esta planta y sólo le faltaron algunas diapositivas para completar tamaña “exposición”.

Luego, otro que hizo historia fue el diputado Gustavo Fita, quien recordó que este tema del cannabis lo empezó a tratar y fue pionero en su momento, hace 8 años atrás, cuando fue diputado en su primera gestión, en tiempos en que Mario Das Neves estaba en su tercer mandato.

Y recordó Fita que quien se les opuso a los diputados y les cuestionó la idea de trabajar sobre el cannabis fue alguien que nadie recordaba, Claudio Mate, que fue el titular durante un tiempo -que pasó sin pena ni gloria por la provincia de Chubut- de una agencia provincial de prevención de la drogadicción. Aquella fue una ‘beca’ que tuvo Mate durante unos meses, después de los cuales desapareció sin dejar rastro.

En medio de un alerta meteorológico en todo Chubut, la nieve puede llegar a Comodoro

Y la otra cuestión muy comentada fue el largo trabajo en comisión, según destacaron todso los legisladores, algo que, parece, les dio tiempo a hacer “una ley como Dios manda”. Todo muy bien, pero tanto trabajo no quedó reflejado en el proyecto final, a juzgar por el hecho de que tuvieron que poner la Cámara en comisión y tomarse otra media hora para reformar artículos que estaban mal redactados, con problemas de forma y de tipeo en varios párrafos, además de sumar aspectos que se habían olvidado.

Un observador comentó, con entendible acidez: "si así se trabaja en comisión con tiempo, cómo será cuando los temas salen a las apuradas".

EL NUEVO DESTINO DE PORRAS

En la última sesión de la Legislatura, a partir de un proyecto ingresado por el diputado de Familia Chubutense, Daniel Casal, se comenzó a conocer el futuro que tendrá el actual procurador adjunto, Emilio Porras Hernández.

Trágico accidente en Chubut: chocó varios autos estacionados, volcó con su camioneta y murió

Allí se da cuenta de la propuesta para que el actual funcionario sea el nuevo delegado regional, en Comodoro Rivadavia, de la Oficina Anticorrupción, algo que sería oficialmente aprobado por la Cámara en la próxima sesión.

De este modo, se oficializará lo que fue anticipo de ADNSUR: la renuncia de Porras a la procuración adjunta, luego de haber sido denunciado por el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz a la Legislatura en un pedido de juicio político que fue archivado por los diputados.

Así, se confirmará una “salida elegante” desde la Procuración General Adjunta hacia otro destino por parte de Porras, que hasta aquí había sido el único titular del cargo, por más de 16 años.