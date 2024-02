Luque dijo que le preocupa la inseguridad en Trelew y Merino le pidió que se ocupe de Comodoro

La situación de la inseguridad en Trelew sigue generando cruces entre los distintos actores de la política. Y en las últimas horas escaló a nivel provincial luego que el ex candidato a gobernador de Arriba Chubut y ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se reuniera con los diputados provinciales que responden a su sector y planteara que estaba preocupado por la seguridad en Trelew.

De manera casi inmediata y usando su cuenta de X, el intendente de Trelew Gerardo Merino salió a responderle con los tapones de punta al escribir: "Gracias Luqueeee !!! @luquejuanpablo Ahora sí se resuelve el problema!! A mi me preocupa el agua de Comodoro, la infraestructura y sus cuencas maduras de petróleo. Me hacés acordar a los tribunos de la plebe!".

Sin embargo y lejos de dejar sus cuestionamientos sólo en las redes sociales, Merino habló este miércoles en Trelew con varios medios de comunicación y volvió a cargar contra el ex candidato a gobernador de Chubut por el peronismo.

Fue cuando se lo consultó sobre los dichos de Juan Pablo Luque tras su encuentro en la Legislatura con el bloque de diputados de la oposición. "Sí, dijo que le preocupaba Trelew. Está bien, gracias. Con eso no hace absolutamente nada", respondió. Y continuó: "a mí también me preocupa Comodoro, que no tenga servicios, que no tenga agua, que tengan petróleo, que las cuencas maduras estén todas cerradas, que la ciudad tenga problemas de infraestructura", declaró. Y cerró expresando: "que se ocupe de Comodoro, Luque".

Previo a estas declaraciones del intendente y en relación a sus dichos en las redes sociales, el primero que salió en defensa del comodorense fue el actual diputado provincial Gustavo Fita. Usando también su cuenta de X le escribió a Gerardo Merino: "Intendente, lo primero que debería saber es que el acueducto es de índole provincial. Por eso en la sesión de mañana le presentaremos propuesta a @NachoTorresCH. Entienda que los regionalismos no nos llevan a ningún lado. Tenemos que trabajar por un Chubut unido y pujante. Abz!".

PREVENCIÓN Y NO REPRESIÓN

En tanto y en referencia a la creación del Comando Unificado de Seguridad que la Legislatura deberá tratar en la sesión extraordinaria de este jueves, Merino reveló que "estuve conversando este tema con el gobernador (Ignacio) Torres el fin de semana" y también confirmó que lo hizo "con los diputados".

También el intendente de Trelew reveló que "anoche me reuní con (el ministro de Seguridad) Iturrioz" y expresó que "entendemos que esto va a salir", en referencia al proyecto de ley.

Dijo en ese sentido que de ponerse en práctica el Comando "va a beneficiar a Trelew, (porque) necesitamos tener más fuerza de prevención. Esto no es de represión. Es prevención", remarcó.

Aseguró que el combatir la inseguridad será una tarea que también se deba encarar "en conjunto con Guardia Urbana" de la Municipalidad y en ese marco resaltó que desde el inicio de su gestión "Guardia Urbana se reacomodó, se capacitó a la gente que estaba, se les mejoró el sueldo y se va a tomar más personal capacitado".

Afirmó Merino que enfrentar este flagelo "lleva tiempo" por lo que indicó que "no se va resolver de un día para el otro" y adelantó que durante las próximas horas y hasta la semana que viene mantendrá reuniones con vecinos de distintos barrios "poniendo la cara y explicando lo que vamos a hacer".

En tanto y consultado sobre cómo funcionará el Comando Unificado de Seguridad con la presencia de fuerzas federales en Trelew, Merino respondió: "en principio se tiene que aprobar el Comando Unificado. Se hará una mesa de manejo y estadística porque también hay que ver el mapa del delito y cómo se va moviendo y cuáles son los puntos más álgidos", remarcando que en esa mesa "nosotros como estado municipal participaremos" ya que explicó que "tiene que haber una planificación en conjunto con la ciudad".