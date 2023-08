En los días previos al cierre de la campaña electoral para las elecciones PASO, los precandidatos a diputados nacionales José Glinski (Unión por la Patria), Fabiana Vázquez (Juntos por el Cambio) y Martín Ulacia (Frente de Izquierda) ofrecieron su mirada sobre los principales temas de interés en la provincia y desarrollaron su concepciones en caso de acceder a una banca en el Congreso nacional.

En una secuencia de entrevistas en el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo por canal 12 y ADNSUR- José Glinski reconoció “no es la primera vez que Chubut desdobla elecciones pero es la primera vez que tan poca distancia entre una y otra. Se cumplió el objetivo de ‘provincializar’ porque la agenda fue –estrictamente- provincial y no entraron los temas nacionales”. “En análisis de lo electoral, creo que hicimos una muy buena elección a la que perdimos por detalles pero la podríamos haber ganado. La política es como el deporte: a veces se gana y otras se pierde, pero haber perdido no quiere decir que las cosas se hayan hecho mal”, consideró.

¿Hay un ‘efecto arrastre’ de los candidatos presidenciales?

“Hay una cosa que son los nombres propios que pesan en el momento en que los ciudadanos votamos. Pero también está el sistema de ideas que representamos. A diferencia de lo que pasó en 2015, cuando Macri nos prometía la ‘Revolución de la Alegría’, hoy se dice lo que se piensa y lo que se va a hacer. ‘Juntos por el Cambio’ dice que va a hacer todo lo que quisieron hacer entonces pero más rápido. Nosotros estamos en otra propuesta”, distinguió.

Ejes para el Congreso Nacional

“Si yo logro canalizar lo que siente gran parte de la sociedad argentina que siente afinidad por el peronismo, ya es suficiente. La gente que está más o menos informada conoce lo que he hecho, cuando perdí una elección me fui al sector privado. Hoy estoy en otro rol”, precisó.

“Nosotros vamos a discutir la energía y los alimentos que produce nuestro país. Los próximos años de Argentina parecería que van a ser buenos. Lo de ‘Vaca Muerta’ es una novedad muy positiva y, al final, después de idas y vueltas del gobierno anterior y del nuestro, pudimos concretar el Gasoducto Néstor Kirchner. Chubut tiene los parques eólicos más eficientes del mundo y los chubutenses están produciendo hidrógeno hace muchísimo tiempo”, enumeró.

“Massa viene a transformar al peronismo”

“Massa viene a transformar al peronismo. Creo que es la persona más preparada y el que tiene más coraje de todos. No grita ni hace marketing como Bullrich sino que tiene coraje de verdad. Todo esto se va a resolver con firmeza política y legitimidad electora. Ante una situación que es igual de difícil para cualquier persona que asuma la responsabilidad de la Presidencia, creo que hay un conjunto de valores que son mucho más importantes como la Salud, la Educación Pública y las PYMES”, subrayó.

“Nosotros no cerramos fábricas. La inflación es el problema más grande que tiene la gente y la inseguridad es el segundo tema”, sostuvo. “Los peronistas sentimos la Argentina, tenemos interés nacional por sobre todas las cosas. La soberanía política para nosotros es un valor”, manifestó. “Esta es la primera vez que yo participo de la elección. Hoy tengo esta oportunidad y la voy a aprovechar. Ojalá que sirva para trazar un camino”, remarcó.

Juntos por el Cambio

Por su parte, la precandidata a diputada nacional por ‘Juntos por el Cambio’, Fabiana Vázquez exclamó “para mí es un orgullo representar no solo a mi partido, sino a la Cordillera, porque merecemos ser escuchados. Al ganar en octubre, porque estamos seguros de que vamos a ganar, uno va a trabajar para toda la provincia y muy firmes. Viéndolo a Sergio Ongarato observo lo dificultoso que es ir a gestionar a Buenos Aires, sobre todo cuando un gobierno es de distinto signo político al Nacional”.

“Lo que ha fallado en Chubut con este Gobierno es que siempre tuvo preferencias por los del mismo signo político, y eso no se lo ha hecho ‘a Ongarato’, sino a todos los esquelenses”, lamentó.

Expectativas para las PASO

“Seguimos siendo muy optimistas y creemos que nos va a ir muy bien, es importante que todos vayan a votar. Creo que el país ya está totalmente devastado, el dólar cerró a $600 y esto no da para más, la gente está harta. Falta trabajo, jóvenes se van del país porque no tienen nada a nivel local para crecer: es una acumulación de cosas que ya no dan para más”

“En octubre será el gran cambio”

“Estoy convencida que –en octubre- va a ser el gran cambio y ‘Juntos por el Cambio’ va a volver a tener Presidente o Presidenta, de acuerdo al resultado de las PASO. Y también pienso que Chubut va a volver a votar a Juntos por el Cambio. El país no la está pasando nada bien y estamos al borde del abismo, va a costar muchísimo levantar todo esto. Necesitamos políticos serios que realmente se dediquen a trabajar por la ciudadanía, y ese es nuestro compromiso: trabajar, ser responsables y escuchar a la gente”, vaticinó.

“Cualquiera de los dos candidatos a Presidente (por Larreta y Bullrich) van a saber unificar criterios. ‘Nacho’ es muy inteligente y planteó a los dos que Chubut iba a trabajar para ambos y después del 13 de agosto trabajaremos todos juntos”, indicó.

“Hay que armar un paquete de lo urgente a lo importante”

“Cada lugar tiene su impronta y sus reclamos, creo que hay que armar un paquete de lo urgente e importante a priorizar, a partir del 10 de diciembre cuando ya estemos en el Congreso”, propuso.

“Cada localidad está en pleno desarrollo, se han recuperado muchos lugares que históricamente eran peronistas y eso demuestra que la gente está queriendo un cambio, por eso vamos a pedirlo para agosto y luego, para octubre”, completó Vázquez.

El FIT

A su vez, el precandidato al Congreso de la Nación por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores ‘Unidad’, Martín Ulacia recordó “el año pasado, publiqué el libro ‘No fue no’, una crónica del ‘Chubutazo’, hice más de 20 presentaciones y hablando con los vecinos y vecinas, en todas las charlas surgió una pregunta: frente a la conclusión que sacamos de la tremenda decepción que nos dio la política aprobando una ley como la zonificación, ¿hay que construir una alternativa política? Así que me dije que iba a ‘ponerle el cuerpo'”.

“Hace poco estuve en el Valle e hice campaña con Santiago Vasconcelos, y había un clima de festejo por la conquista de la banca. Va a ser una molestia para esa ‘escribanía extractivista’ que es la Legislatura de Chubut”, anticipó.

“Nosotros decimos que las comunidades tienen que tener derecho a veto de cualquier proyecto extractivista que no sea aprobado por el pueblo”, afirmó.

Posición ante la deuda

“Las deudas se pagan. Pero si es una estafa la deuda que se contrajo, vale la pena por lo menos poner un manto de duda. Yo quiero saber adonde fueron a parar los USD 650 millones que se emitieron con el Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) incluso la deuda que contrajo la administración anterior. Yo quiero saber quiénes son los acreedores de esta deuda fraudulenta, basta con pedir un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para saberlo, porque habría acreedores locales”, disparó.

“Torres y Luque decían que se tenían que reestructurar, Treffinger medio ‘tribunero’ decía que Nación la tenía que pagar, pero lo cierto es que todos estaban implicados en la emisión de ese bono y en su reestructuración”, apuntó.

Salarios para los trabajadores

“Nosotros planteamos que el salario mínimo para un trabajador tiene que estar en los $350 mil. Pero hay un terror ideológico que dice que si se suben salarios ‘sube la inflación’, aunque no hay una correlación. Si se reduce la tasa de ganancia empresarial suben los salarios, que deberían estar indexados por inflación. ¿Cómo puede ser que la CGT haya permitido que las paritarias no sean sobre la base de un salario real?”, se preguntó Ulacia.