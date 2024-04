Los números del Congreso: senadores tienen 1.132 asesores y gastan más $840 millones en salarios

Luego del polémico aumento de sueldos de Senadores en el Congreso de la Nación, se conoció que poseen 1.132 asesores y gastan más $840 millones en salarios. Ese resultado aproximado se da multiplicando la cantidad de senadores (72) por el presupuesto asignado a cada uno por $11.676.000.

En este marco, se supo que en sus despachos se encuentran dos tipos de asesores. Aquellos que pertenecen a la planta transitoria y otros que pertenecen a planta permanente.

Con respecto a los primeros, reciben su sueldo a partir de un presupuesto de $11.676.000 que tiene cada senador. Cabe recordar que tiene un total de 7.000 módulos a un valor de $1.688 cada uno. De esta forma, cada uno decide cómo usar ese dinero, sin tope de asignaciones.

Mientras que los asesores de planta permanente, perciben su salario de forma directa del del Senado de la Nación. En tanto, se presume que de un total de 1.132 asesores, 400 de ellos son permanentes por lo que no se conoce con exactitud el monto total de dinero destinado.

LAS DUDAS CON LOS ASESORES

Según informó TN, existen 4.000 trabajadores en el Senado entre planta permanente y transitoria. Además, aquellos que se encuentran en la escala 14 (la más baja) cobran sueldos de $230.000. Mientras que los de escala 1 (más alta) perciben aproximadamente $1.409.000.

Sin embargo, existen ciertas dudas y cuestionamientos a aquellos asesores no tienen lugar en un despacho y son reasignados a otros sectores. En ese sentido que serían un total de 1.000 personas y a los que muchos legisladores consideran "ñoquis" al no cumplir sus funciones o ser asignados a sectores donde no era necesario.

Por su parte, desde el kirchnerismo buscaría presentar un proyecto para establecer un límite de 20 salarias mínimos , con el objetivo de condicionar los sueldos en los poderes de la administración pública nacional.