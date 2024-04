Tras la reciente aprobación de un fuerte aumento en los sueldos de los senadores, el presidente de la Nación, Javier Milei, criticó la medida por medio de sus redes sociales. “Así se mueve la casta”, publicó. Y aseguró que “los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será una paliza histórica”.

El bloque de senadores de la Libertad Avanza está compuesto por Ezequiel Atauche (presidente), Francisco Manuel Paoltroni, Vilma Bedia, Juan Carlos Pagotto, Ivanna Arrascaeta, Bartolomé Abdala y Bruno Olivera Lucero.

Sin embargo, también votaron en contra el PRO y parte del radicalismo.

Durante la tarde del jueves, a mano alzada y después de haber aprobado a la designación de seis embajadores políticos, el Senado definió un significativo aumento de sueldo: pasarán de cobrar 1,9 millones a más de 7 millones (en bruto).

En el cierre de la sesión y a pedido del senador por Salta, Juan Carlos Romero, autor del proyecto de resolución junto Pablo Blanco, Daniel Kroneberguer y Lucila Crexell, se trató sobre tablas la propuesta de aumento.

Los dos tercios del cuerpo habilitaron su tratamiento y con los votos a favor de Romero, un sector de la UCR, Unión por la Patria y las senadoras Crexell de Neuquén y Mónica Silva de Río Negro se aprobó.

El planteo de aumento de las dietas y la propuesta de Romero ya se había hablado en la reunión de labor parlamentaria el miércoles y en presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

QUÉ DIJO VILLARRUEL

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo”, comenzó la publicación de la vicepresidenta Victoria Villaruel, en su cuenta oficial de “X”.

Y continuó: “Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”.

Y por último aclaró, “podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, concluyó.