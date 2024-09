El actual presidente del PJ Chubut, Carlos Linares, se refirió a la no oficialización de la lista interna encabezada por Alfredo Beliz para participar de las elecciones partidarias y opinó que no corresponde llevar el tema a la justicia, al tiempo que aseguró que no hay razones para esperar una intervención del partido.

“Lo que nosotros tenemos que entender que lo más importante es la independencia de la Junta Electoral y que trabaje con libertad para verificar los papeles -expresó, ante la consulta de ADNSUR sobre ese tema-, porque le guste a quién le guste, es lo primero a considerar en cualquier elección, sea partidaria o de un club o para presidente de la nación. Se debe cumplir con la Carta Orgánica y el reglamento electoral”.

En ese marco, añadió, “si una lista o no cumple con el reglamento, claramente no puede competir en esta interna partidaria. Acá no es que no se permite participar a un sector. Aquella lista que se sienta afectada podrá presentar su recurso a la justicia, con sus motivos, pero lamentablemente me parece que llevar esto a la justicia no corresponde”.

Ante la consulta de si hay posibilidad de que se suspenda el proceso electoral o que la situación derive en una intervención del partido, su respuesta fue terminantemente negativa: “No encuentro motivo para una intervención, porque se hizo todo el proceso electoral como corresponde, con la presentación ante la Junta Electoral, que de un total de 5 integrantes tuvo 4 firmas con aval de la decisión y una ausencia por razones de salud. Están los argumentos expresados en la resolución”.

Al seguir su razonamiento, Linares expresó su llamado “al justicialismo en su conjunto a unir fuerzas, a entender que el enemigo no está dentro del partido y aquella lista no proclamada, tiene que convocar rápidamente a la unidad del justicialismo, a todos los sectores. Y empezar a trabajar con vistas a lo que se viene por delante, así que esperemos que no suceda nada de lo que algunos quieren que suceda. Y que el PJ en su conjunto esté más unido que nunca”.

POR EL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO Y LAS JUBILACIONES

Previo a la sesión del Senado de este jueves, Linares también fijó su posición contraria al proyecto de Boleto Único de Papel, que formaba parte del temario, al tiempo que reiteró su apoyo a la ley de financiamiento universitario, en sintonía con el posicionamiento del bloque Unión por la Patria. Y expresó su repudio a la ratificación del veto de Milei sobre la ley de movilidad jubilatoria: “Es inentendible lo que pasó en la Cámara de Diputados, con una ley que había sido votada con los dos tercios de las dos cámaras, que fue vetada por el presidente y tuvo un tratamiento irresponsable de los diputados que en su primera instancia habían acompañado el proyecto y sabrá Dios por qué motivo, en tan poco tiempo, cambiaron su voto”, cuestionó.

Aseguró que el proyecto sólo brindaba una mejora a los jubilados, por lo auguró que la caída de la ley “va a generar un gran repudio de toda la sociedad hacia aquellos diputados que no acompañaron. La verdad que en lo personal duele mucho y y vamos a buscar forma de llevar de vuelta esta propuesta al recinto”.

OBRAS PARA CHUBUT EN EL PRESUPUESTO NACIONAL

Linares también se mostró predispuesto a dialogar con el gobernador Ignacio Torres sobre las obras que serán requeridas, para la provincia de Chubut, en el presupuesto nacional.

“Creo que los 3 senadores de Chubut vamos a estar en el mismo lado, más allá de las diferencias políticas y lo vamos a hablar con el gobernador, como también con el intendente de Comodoro y de todas las ciudades -anticipó-. La defensa de los intereses de la provincia va a estar por encima de todos nosotros”.

Con relación al tema, reconoció que algunos de los proyectos que buscará impulsar son los vinculados al acueducto de Comodoro Rivadavia, como también el proyecto de circunvalación de la ruta 3, entre otros.

“La totalidad de la obra pública está parada en todo el país y estamos impulsando un pedido de informes por el estado de la ruta 3, a la altura de Garayalde, que quedó muy deteriorada por la nevada y que en poco tiempo va a estar peor que la ruta 40, en el tramo Facundo-Tamarisco -graficó-. Queremos hablar de las inversiones que necesita Chubut en su conjunto, lo que necesita Comodoro, pero también la comarca Andina o el Valle, cada sector de la provincia”, concluyó.