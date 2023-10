El referente de Unión por la Patria y actual gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que se retirará de la función pública cuando termine su mandato y asuma el representante de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero.

“Estoy buscando trabajo”, declaró el gobernador saliente de 58 años, tras perder las últimas elecciones el pasado 17 de septiembre, cuando Zdero venció en las generales terminando con su largo legado político.

“A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo", anunció Capitanich en diálogo con el Canal 9 de Chaco.

“Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer”, dijo el político.

Capitanich es contador graduado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y también tiene un postgrado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Belgrano, sumado a una maestría en Economía y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

El actual gobernador fue consultado acerca de si intenta conseguir empleo en Argentina o en otro país, y se mostró abierto a las diferentes posibilidades. “Yo tiro todos los escenarios posibles. Tengo que hacer una evaluación".

"Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales fueron 16 al frente del Ejecutivo provincial o municipal. Eso implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí”, destacó.

Capitanich comunicó que no se abocará más a la gestión estatal: “No tengo intenciones de estar en la función publica, es una etapa cumplida”.