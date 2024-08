El senador de Unión por la Patria y presidente del Partido Justicialista Distrito Chubut, Carlos Linares, salió a respaldar a la figura del diputado nacional José Glinski, salpicado por la filtración de videos de su pareja, Tamara Pettinato, junto al ex presidente Alberto Fernández y denunciado ante la justicia por presunto uso indebido de bienes del estado.

Respecto a la figura de Glinski y el rebote mediático del tema, Linares dijo a Actualidad 2.0 que “no tiene absolutamente nada que ver, es una locura que por una investigación a un presidente de la Nación estén difundiendo videos íntimos”.

En todo caso, pidió “después analicemos si está o está mal, en lo personal pienso que no está bien, pero hacer un escarnio público de un video privado no tiene sentido, no lo comparto ni de Alberto, ni de Glinski ni de nadie, es la intimidad de ellos”, en alusión a los videos del celular del ex presidente en los que se ve en su despacho junto a la panelista de tv.

Respecto a la denuncia contra Glinski, emanada desde la PSA que él mismo condujo hasta 2023, dijo Linares que “lo conozco a José y sé de la buena persona que es, ha ocupado cargos importantes en la gestión anterior y claramente hay una persecución hacia su gestión”.

Pero sostuvo el senador “tenemos confianza y creemos que puede haber una justicia independiente en este país, que -si tiene que rendir cuentas- sea ante una justicia independiente”.

Consultado sobre si puede haber una vinculación respecto a la filtración de aquel viaje de jueces, funcionarios de Seguridad y exfuncionarios de inteligencia a Lago Escondido, organizado por directivos del Grupo Clarín, Linares señaló “no creo en los fantasmas, pero dicen que existen, todo tiene que ver con todo”.

“Yo lo único que pido es justicia independiente, me comentaban de programas de tv de chimentos que tratan la vida personal, y lo sacan a José hablando de este tema, no tendría nada que ver si no hubiera un interés mayor atrás”, opinó el senador, quien de ninguna manera comparte que esto sea causa para el diputado deje su banca.