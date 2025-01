La tajante respuesta de Torres sobre una fusión entre el PRO y La Libertad Avanza: "Tenemos que ser coherentes"

Este jueves y luego de los rumores de una posible fusión entre el PRO y La Libertad Avanza, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se pronunció al respecto y lanzó una tajante respuesta.

Cabe recordar que en las últimas horas, el presidente de la Nación, Javier Milei había dicho en una entrevista con el periodista Luis Majul que su acuerdo ideal con Macri "sería que vayamos juntos y arrasemos con el kirchnerismo en las próximas elecciones".

Por su parte, Mauricio Macri, líder del PRO utilizó su cuenta de X, le respondió a Javier Milei y dejó un contundente mensaje al indicar que “estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas, comenzó diciendo”.

No obstante, Ignacio Torres, mandatario provincial, fue consultado y dejó en claro su postura en diálogo con la prensa. “Lo que hay que interpretar bien en el mensaje es que no se está acordando ir juntos, se está proponiendo una mesa para trabajar en qué condiciones y para qué”, indicó Torres.

"Tenemos que ser coherentes: o vamos juntos o no vamos juntos. Esa ingeniería electoral, como porotear cada distrito, termina siendo una estafa al electorado. O coincidís o no, y se compite. Hay que desdramatizar. No tiene sentido ir juntos", concluyó.

Con información de Radio Mitre, redactada y editada por un periodista de ADNSUR