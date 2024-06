Javier Milei dio una entrevista a la prensa internacional y dejó una llamativa frase que no pasó desapercibida. “Amo ser el topo, soy el que destruye el Estado desde adentro”, lanzó de forma polémica. Asimismo, el mandatario nacional se definió como un “Terminator” que viene de un “futuro apocalíptico”, haciendo referencia a la reconocida película protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Por otra parte, también se refirió a sus sueños como presidente y expresó que quiere convertir a Argentina en un paraíso.

Milei dialogó con la periodista Bari Weiss para The Free Press, donde dejó polémicas frases. En el marco del encuentro Weiss le preguntó al presidente si “¿Le gusta ser el zorrillo en la fiesta en el jardín?”. “Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”, respondió el mandatario.

“Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres con tal de destruir al Estado”, agregó.

Por otra parte, Milei dio a entender que proviene de un "futuro apocalíptico" con el objetivo de prevenirlo. En este sentido, reveló que “soy algo así como un Terminator”. El Presidente resaltó que desde su posición en el Poder Ejecutivo, está librando una batalla cultural en contra del socialismo y la izquierda.

“Por ejemplo, en mi país y en otros países hay personas de izquierda, aún con orígenes judíos, que están del lado de terroristas como Hamas y hasta condenan al gobierno de Israel por defenderse, por hacer uso de su legítima defensa. Y eso es una consecuencia de que los libertarios no hemos dado la batalla cultural”, agregó.

Por último, habló de sus intenciones y dejó en claro que su idea es convertir a Argentina en un paraíso. “Una de las cosas que nosotros estamos buscando es que Argentina se convierta en uno de los cuatro polos de inteligencia artificial del mundo, porque vos tenés Europa súper regulado y por ende no se puede expandir; a Estados Unidos con una situación absolutamente temerosa, tibia, gris y a China que no sabés lo que está haciendo. Entonces nosotros estamos proponiendo a estas grandes empresas que vengan y se instalen en Argentina y que recreemos el paraíso desde la Argentina. No solo van a volver los argentinos que se fueron, sino que además otras personas talentosas del mundo van a venir a la Argentina porque vamos a hacer de Argentina un paraíso”, concluyó.