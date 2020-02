COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, se reunió este jueves en horas del mediodía con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La foto del ex jefe político de la ciudad y la ex presidenta fue difundida en Twitter por el ex ministro de Agricultura de la Nación Norberto Yahuar.

"Recién terminada la reunión de CFK y Linares. Siguiendo de cerca la política de Chubut", escribió Yahuar en su tuit.

La vicepresidenta cumplió 67 años este miércoles y recibió el saludo de militantes y dirigentes políticos. El hashtag #CristinaCumple fue es tendencia en Twitter.