La diputada de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, presentó un proyecto para cambiar el nombre del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

La idea de Villaverde es que la obra realizada durante la gestión de Alberto Fernández para a llamarse Gasoducto de la Libertad. "Llegó la hora de ponerle fin al cinismo y la perversión”, indica el comunicado con el que la diputada difundió su iniciativa.

"Semejante obra, que posee una trascendencia estratégica fundamental para el país, debe reflejar el espíritu que anida en el corazón de cada argentino y que se encuentra expresado en diversos hechos de la historia”, indican los fundamentos del texto presentado por Villaverde, que contiene la firma de más de una decena de diputados libertarios, entre los que se incluye la neuquina Nadia Márquez.

“Fuimos y somos una Nación que no conquistó, sino que liberó a naciones hermanas; moldeamos nuestra Carta Magna –entre otras fuentes- sobre las ‘Bases’ de un gran pensador de la libertad como es el caso de Juan Bautista Alberdi. Y más recientemente, los argentinos nos hemos levantado cívicamente a través de las urnas para pedir por más libertad para respetar el proyecto de vida y la propiedad del prójimo vapuleados por tantos años de populismo", insiste el proyecto que ingresó este viernes a la Cámara de Diputados.

Lorena Villaverde y el Gasoducto Néstor Kirchner



En octubre de 2023, en plena campaña electoral y a poco de haberse inaugurado el Gasoducto Néstor Kirchner, la candidata de Javier Milei, Lorena Villaverde cometió un grosero error relacionado a la obra.



En el afán de denunciar que todavía, a pesar de su inauguración, no estaba terminada, Villaverde publicó fotos de un ducto sin conexión a la vera de una ruta rionegrina.



"Quiero mostrarle ese invento, ese cuento chino que nos hicieron, que el gasoducto inaugurado no está terminado. Recorrí casi 200 kilómetros y nada de esto está terminado. No es posible que haya un gasoducto, los caños no están conectados", dijo Villaverde.

"Esta es otra mentira kirchnerista, ningún caño del gasoducto está conectado. Miren queridos argentinos, esto es defender el curro de este gobierno al que no le interesamos. Este es el gasoducto Néstor Kirchner, no pueden llevar gas, son kilómetros y kilómetros en este estado" insistió.



En realidad, los ductos que mostraba la ahora diputada nacional, no pertenecían al gasoducto al que ella hacía mención sino al oleoducto de Oldelval que conecta Allen con Puerto Rosales.