SON COMO NIÑOS

En la Expo Industrial realizada en Comodoro Rivadavia, el intendente electo Othar Macharashvili y el gobernador Mariano Arcioni participaron del juego montado por la asociación ‘Detrás del Puente’ en el stand de PAE, con una divertida propuesta de “fútbol-robot’, que hizo revivir a más de uno sus momentos de infancia, o más bien sacar al niño interior que todos llevamos dentro.

Ese momento de distensión contrastó con el nuevo cruce que protagonizaron en los últimos días el intendente actual y el mandatario provincial. Será por eso que un usuario de instagram, haciéndose eco de la publicación de ‘El Cronista’, propuso que “hubieran jugado un mano a mano JP y Marianito”.

ENTRE EL QUE “ESTÁ DE VACACIONES Y EL QUE “SE COMIÓ UN PAYASO”

¿Cuál había sido el nuevo round dialéctico entre Marciano Arcioni y Juan Pablo Luque? Había comenzado el jueves, en el marco de la presentación de la jornada de hidrógeno que promovió el gobierno provincial, con la presencia de funcionarias del gobierno nacional como Flavia Royón y Mercedes Marcó del Pont.

En ese evento, Arcioni fue consultado por los cuestionamientos del intendente comodorense, en referencia a las obras no realizadas por el gobierno provincial para dar protección al talud del chalet Huergo y la línea costera cercana a la ruta.

“No me hablen de Luque, debe estar de vacaciones, no sé”, chicaneó Arcioni ante esa pregunta. Un día después, cuando recorría la obra del edificio escolar que construye el sindicato Petrolero Jerárquico en km. 5, Luque recogió el guante cuando le consultaron por los dichos del gobernador:

“Quienes me ven todos los días saben si yo estuve de vacaciones o no todo este tiempo. Se debe haber comido un payaso, bienvenido a Comodoro Rivadavia después de 30 días que se rompió la ruta y que pudo venir a la ciudad. No tengo más para decir”.

De ese recorrido, al igual que en la Expo Industrial, participaron ambos mandatarios, pero con el cuidado de transitar en distintos momentos.

¿QUÉ LES HABRÁ DICHO LINARES?

La curiosa imagen de Carlos Linares hablándoles a Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili, el día del acto realizado con funcionarios de Vialidad Nacional tras rehabilitar la ruta 3 y firmar el inicio de obra del camino petrolero, pudo dar lugar a especulaciones.

“¿Les habrá recomendado que dejen de pelearse y trabajen por una transición ordenada?”, especularon algunos. “Les está pidiendo que disimulen la cara de pocos amigos que se dedican cuando están juntos”, respondió otro. El misterio se reveló poco después, cuando las fotos que subió a sus redes sociales la concejal Viviana Navarro, con imagen de velitas y torta de cumpleaños: ese día, martes 3 de octubre, era el cumpleaños de Carlos Linares. Fin del misterio: los estaba invitando a su fiestita de cumple.

LA PICANTE RESPUESTA DE TREFFINGER A TORRES

El gobernador electo, Ignacio Torres, parecía tender puentes hacia el candidato libertario la diputación nacional, al asegurar que había hablado con él “para una agenda común” y que seguramente trabajarían en conjunto con Jorge Ávila, en su futura e hipotética participación como diputados nacionales en el Congreso de la Nación. Sin embargo, la respuesta de Treffinger cortó con la dulzura y con cualquier tono amable:

“Saludarse 5 segundos. No es hablar, mucho menos agenda común. Ya terminó su campaña @nachotorresCH, puede decir las cosas como realmente son… SOLO NOS SALUDAMOS (en el debate presidencial) porque el saludo no se le niega a nadie, punto”.

No quedó del todo claro, pero podría inferirse que no hay buena onda de Treffinger hacia Torres, no?

“ME VOY A PONER LA CAMISETA PARA REPRESENTAR A LOS CIUDADANOS”

La aclaración fue formulada por la abogada Luciana Ferreyra Mickiewicz, en referencia a las críticas del oficialismo porque es concejal electa por JxC, pero firmó, en representación de Patagonia Argentina, la prórroga del contrato de concesión con el municipio.

“Yo formo parte de un estudio familiar y hay integrantes que atienden a la empresa y los temas que tiene con la municipalidad entre, ellos la concesión –indicó la abogada-. Mi participación fue circunstancial, porque ante la premura de los plazos en firmar la prórroga por los vencimientos de la concesión, y el plazo que se necesitaba para convocar a sesión extraordinaria, había que firmarlo sí o sí el día 28. Yo era la única persona disponible en el estudio para la firma, porque las otras personas estaban fuera de la zona”.

En ese marco, aclaró que su participación se limitó a un control legal y no firmó como apoderada de la empresa. “También somos abogados y evaluamos que no hubo incompatibilidad ni ilegalidad en ese acto”, afirmó. “No participé de las negociaciones ni de las pautas del contrato”.

Y comprometió que llegado el caso, cuando sea concejal, evaluará si corresponde abstenerse de intervenir en casos en que el Concejo deba resolver situaciones vinculadas a la empresa, que es cliente del estudio que dirige su padre, el reconocido abogado José María Ferrerya de las Casas.

“En principio no habría incompatibilidad cuando yo sea concejal, pero de todos modos me voy a poner la camiseta de defensa de los ciudadanos y ya lo estoy haciendo; pero si es necesario que me aparte, no tengo problema, porque no escondo nada ni pretendo beneficiar a nadie”, enfatizó.

Y se comprometió a trabajar para que no se llegue al 31 de mayo de 2025, nuevamente, sin una nueva concesión del transporte pública y “a las corridas” para establecer una nueva prórroga.

LA ‘AZAROSA’ MENCIÓN DE PAGNI A NACHO TORRES

El prestigioso columnista de La Nación, Carlos Pagni, mencionó días atrás en uno de sus informes al joven senador chubutense Ignacio Torres, próximo a asumir la gobernación. Fue en el marco de su investigación en torno al ‘yate-gate’ de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. ¿Cómo llegó hasta ahí el joven chubutense?

Pagni plantea en su columna que el origen del escándalo a partir de la filtración de las imágenes podría estar ligada a una venganza impulsada por dueños de casinos de Buenos Aires, que habrían sido clausurados por el ex jefe de gabinete bonaerense, enojado porque no recaudó lo que esperaba para la campaña. Siempre según Pagni, el abogado que hizo la denuncia penal contra Insaurralde es el abogado Gastón Marano, quien realizó la denuncia penal.

“Marano fue asesor en el área de Inteligencia de Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut –dice Pagni en su columna del 5 de octubre-. Si se desanda el camino recorrido por Torres hasta ese éxito se llega también al juego”.

EL DEBATE DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y LA INCÓGNITA SOBRE QUÉ HARÁ ÁVILA

El debate convocado por la Universidad entre candidatos a la diputación nacional por Chubut, en su sede Esquel, abrió el interrogante sobre la participación de los postulantes, de los que hasta ahora 3 habrían dicho que sí, pero la duda se abre especialmente sobre uno de ellos.

Desde la organización trascendió que hasta ahora el único que restaría confirmar su presencia es Jorge Ávila, de Juntos por el Cambio. Por su parte, José Glinski, de Unión por la Patria, ya confirmó su asistencia por twitter; Martín Ulacia (impulsor de la propuesta y con buena llegada al ámbito universitario, por su rol docente), del FIT; y César Treffinger, por los libertarios de Milei, expresaron su disposición para concurrir.

Aunque no hubo confirmaciones oficiales, los antecedentes recuerdan que Treffinger se mostró predispuesto a participar en el debate por la Senaduría, en 2021, cuando también la instancia de debate fue organizada por la Universidad, en aquel caso en Comodoro Rivadavia.

De todos modos, algunos planteaban dudas porque el candidato libertario ha cultivado un extremo bajo perfil en lo que va de la campaña, pero considerando que su referente nacional no se negó a participar en los dos debates presidenciales, cobra sentido el rumor de que ya había dicho que sí a los organizadores.

La duda persiste en torno a qué hará Ávila, quien al no provenir de la política no está acostumbrado a este tipo de instancias, al tiempo que podría ser blanco de críticas por su pase desde el peronismo hacia las filias de JxC para disputar la candidatura.

LOS ACTOS DE CAMPAÑA Y LA VEDA QUE NO SE CUMPLE

La veda de actos y anuncios de gobierno que podrían confundirse con actos de campaña sigue sin cumplirse y no parece ser motivo de preocupación para nadie.

Las medidas lanzadas por el candidato presidencial Sergio Massa no dejan de vulnerar esas limitaciones establecidas por ley, lo que a su vez tiene un correlato a nivel provincial, con la presencia de José Glinski participando en actos que están en un límite muy finito.

La foto de él y otros dirigentes locales el día de la rehabilitación de la ruta 3 y el acto que se realizó ese día en Comodoro, con la firma del inicio de obra del ‘camino petrolero’, que estaba licitado y adjudicado desde hace varios meses, podrían encuadrar como actos ‘casi’ de campaña, ya que son anuncios que favorecen al candidato oficialista. Algunos observadores se preguntan si desde el sector de los libertarios o desde JxC podría haber alguna presentación en la justicia por este tema.

LA LEGISLATURA Y LA LEY LUCIO

La Legislatura de Chubut volvió a sesionar el jueves 5 de octubre y se despidió hasta el 5 de noviembre, es decir hasta dentro de 40 días, una vez traspuesto el cronograma electoral; así, sólo quedarían 3 sesiones para culminar el actual período legislativo. En la sesión, uno de los principales temas era la adhesión a la ‘ley Lucio’, aunque muchos legisladores se fueron levantando, con la intención de dejar sin quórum para poder funcionar.

El proyecto provocó un fuerte cruce, protagonizado especialmente por las diputadas Mónica Saso y Tatiana Goic en contra de Andrea Aguilera, quien se opuso a que el tema se tratara sobre tablas y exigía su tratamiento previo en comisión. Esto motivó la respuesta de las mencionadas legisladoras, que reprocharon a la diputada de JxC su escaso trabajo en las comisiones, para luego quejarse por la falta de dictámenes sobre los proyectos demorados en ese ámbito.

A todo esto, la norma prevé realizar capacitaciones para agentes del Estado en materia de protección de derechos de niños y adolescentes, considerando que Lucio fue un chico de 5 años, asesinado a golpes por su madre y la pareja de ésta, con evidentes signos de abuso sexual que no fueron detectados por ningún ámbito externo.

TORRES SIGUE DESCUBRIENDO “ATORNILLADOS”

Ignacio Torres sigue insistiendo con el censo de cargos políticos y su postura de que no permitirá que “se atornillen al sillón”, por lo que periódicamente apunta algún nombre con esa conducta y anticipa que los dará de baja al asumir la gobernación, el próximo 10 de diciembre.

Esta semana acusó al actual ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, de quien dijo que busca quedarse en planta, algo similar al planteo que hizo tiempo atrás sobre Alejandro Sandilo, secretario general de la Gobernación. Además, tendría en carpeta un acuerdo paritario de Luz y Fuerza que, según dijo, incluiría apellidos vinculados al gobierno.

El gobernador Arcioni, cada vez que se lo consulta sobre el tema, asegura que no le preocupa el tema y que forma parte del discurso de campaña, por lo que, según su visión, “no le hacen bien a una transición ordenada”.

INSÓLITA SITUACIÓN EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ya se informó en esta columna sobre la crisis que podría desatarse en el Consejo de la Magistratura, lo que podría ahondarse en diciembre próximo, cuando se deba realizar el recambio de integrantes. Por u lado está la situación de Paula Cardozo, que fue electa consejera popular pero se recibió de abogada, lo que es un impedimento para ejercer representación. Se cree que la consejera debería renunciar para que asuma en su lugar la consejera suplente.

Por otro lado, de cara al recambio de diciembre, podría darse otra situación más grave aún. En esa oportunidad, debería asumir la abogada Del Mármol, pero el problema es que reemplazará a una mujer y por lo que establece la ley en alternancia de género, el nuevo cargo debería ocuparlo un hombre.

No se sabe qué ocurrirá al momento del recambio, ya que el Tribunal Electoral de la Provincia se niega a convocar a una nueva elección para cubrir ese cargo, para el que ya proclamó a la lista ganadora. Las versiones circulantes indican que algunos consejeros podrían negarse a tomar juramento a la nueva consejera, ya que asumir, las futuras resoluciones del organismo podrían ser tildadas de ilegalidad, por el defecto en la integración del cuerpo.

UN JUICIO QUE SE CAYÓ Y LAS CRÍTICAS AL FUTURO MINISTRO DE SEGURIDAD

Tal como informó ADNSUR días atrás, el Superior Tribunal de Justicia sobreseyó a todos los implicados en el linchamiento de la Fracción 14, por el vencimiento de los plazos del proceso, que debería haber concluido en 3 años desde la apertura de la investigación y una sentencia confirmada por Cámara. El episodio tiene varias lecturas y ya se anticipó que la Procuración General apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, ya que hay jurisrprudencia, conocidas como los “caso Price” y “Lagos”, que permitiría revertir esa decisión.

Sin embargo, la oportunidad fue propicia para reavivar internas en el Poder Judicial. Desde esos ámbitos se recordó que los fiscales del caso fueron Camila Banfi (actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia) y Héctor Iturrioz (futuro ministro de Justicia). Iturrioz había justiciado su participación al recordar que él tomó el caso en mayo de 2022, cuando se inició el juicio, mientras que el plazo aplicado por el Superior venció en abril de ese año.

Al mismo tiempo, los ‘dardos’ contra el ministro designado recordaron que “les regaló a los imputados una figura leve, de homicidio en riña, cuando en realidad era un homicidio agravado”, lo que hubiera implicado una pena mucho mayor, ya que el Código establece prisión perpetua. Aun con esa discusión sobre la calificación jurídica del hecho, la decisión del Superior Tribunal no hubiera cambiado, ya que la corte provincial sólo se basó en analizar si los plazos estaban vencidos, pero no así las calificaciones con las que se condenó a los imputados, que por ahora quedaron liberados del proceso en su contra.

LA CULPA ES DEL OTRO…

Eso es lo que interpretan y que dejaron bien claro los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, en un informe que les hicieron llegar a cada una de las viviendas de los vecinos de la ciudad, días atrás.

En una especie de folleto a color y con fotografías en el que la prestataria de los servicios públicos da cuenta de distintas obras y otras acciones, repartió su bronca por partes iguales entre el intendente Adrián Maderna y los concejales.

Es que una de esas novedades comunicadas a los socios, que no son otros que los vecinos que pagan la boleta todos los meses, se escribió: "En diciembre de 2022, logramos obtener un convenio que permitiría regularizar la deuda con CAMMESA. Lamentablemente, el actual intendente no firmó este acuerdo y derivó la decisión al Concejo Deliberante, donde sin ser tratado, vencieron los plazos para acceder al mismo. Es así que luego de intensas gestiones por lograr estos beneficios, somos la única Cooperativa de la provincia que NO accedió a la firma del acuerdo".

Al leerlo más de un vecino se indignó al recordar que la Cooperativa le debe más de 12 mil millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, pese a que en la boleta de manera mensual los socios pagan precisamente para que se le pague a la distribuidora. Entonces ...¿toda la culpa es de los otros?...