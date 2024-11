Las autoridades nacionales tienen pautada para mañana lunes 11 de noviembre una reunión con los sindicatos de pilotos y aeronavegantes. El principal objetivo será buscar alternativas que eviten futuras medidas de fuerza, en medio de las negociaciones paritarias poco fructíferas hasta el momento y de la decisión del gobierno de avanzar con el fin de la monopolización de la estatal Intercargo.

La reunión será con los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que rechazaron una oferta presentada por la compañía de bandera días atrás.

El secretario Gremial de APLA, Mateo Ferrería, valoró de “positivo” el encuentro previsto para mañana y prometió que, mientras duren las conversaciones entre las partes, el sindicato ha decidido levantar “todas las medidas de fuerza”.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, informó que “el Gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para que los pasajeros no sean rehenes” ante un posible paro, si es que el gremio no cumple su palabra.

“Nosotros verdaderamente esperamos que ya se empiece a establecer este periodo de negociación, donde una de las condiciones especiales para este período que están puestas sobre la mesa es que no existan medidas de fuerza. Esto es claro. Yo no puedo estar negociando con medidas de fuerza de uno de los negociadores, es como si yo te dijera ‘bueno, ok, te voy a despedir personas y ahora me siento en mi negocio, te hice un montón de despidos, te investigo, no despidos justificados, sino despido porque quiero y entonces me siento a negociar’. O sea, de la misma manera, uno espera que no haya medidas de fuerza del otro lado, pero si eso no sucede, se tomarán todas las recaudas que haya que tomar”, señaló.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

