Gloria Ruiz, ex vicegobernadora de Neuquén, salió a responder tras la sesión especial de la Legislatura que definió su destitución. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la ex funcionaria expresó su rechazo a la decisión y aseguró que no se rendirá: "Hoy la corrupción quedó dentro del poder. Seguiré dando batalla en todos los frentes porque mi lucha será inquebrantable", declaró.

El proyecto que llevó a su remoción fue aprobado con 30 votos a favor, bajo el argumento de inhabilidad moral para ocupar su cargo. En su defensa, Ruiz denunció que esta decisión consolida un sistema político que definió como feudalista y patriarcal. "Lo que ocurrió ayer es una muestra clara de cómo las injusticias están enquistadas en la política neuquina", afirmó.

Una destitución polémica

La destitución de Ruiz generó tensiones dentro del recinto. Mientras algunos bloques opositores intentaron abstenerse de votar, sus pedidos fueron rechazados, lo que motivó su retiro de la sesión. Por su parte, diputados oficialistas como Claudio Domínguez criticaron la actitud de Ruiz durante el proceso. "Ha intentado victimizarse y generar distracciones en lugar de asumir su responsabilidad", señaló el legislador del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Otro de los argumentos presentados en la sesión fue la supuesta falta de transparencia y profesionalismo en la gestión de Ruiz. Según el diputado Marcelo Bermúdez, del PRO, la ex vicegobernadora habría demostrado "poco apego a las normas y amor por los atajos".

El mensaje al pueblo neuquino

En su video, Ruiz agradeció el apoyo recibido y enfatizó que su compromiso con los ciudadanos de Neuquén se mantiene firme. "Voy a seguir luchando por la justicia y por los derechos de cada uno de los habitantes de esta provincia. Mi compromiso es con el pueblo, no con los intereses políticos que buscaron mi destitución", aseguró.

