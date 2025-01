El dirigente político Juan Grabois protagonizó un curioso episodio este viernes en Río Negro, al ser detenido por un control de tránsito, donde descubrieron que tenía vencida su licencia de conducir.

Ocurrió en la localidad de Choele Choel, por donde el exprecandidato a presidente pasaba como parte de su viaje San Martín de los Andes, en el marco de la presentación de su libro, titulado “Argentina Humana”.

Durante un operativo de rutina en la ruta 22, los agentes frenaron el auto que era conducido por Grabois y al solicitarle la documentación descubrieron que tenía la licencia vencida.

Consultado por ADNSUR, Grabois reconoció que estaba en infracción. Según detalló, la licencia se venció el 1 de enero, hace 15 días. Por esa razón tuvo que seguir manejando la esposa, ya que ella sí tenía el registro habilitado y en regla.

Los 16 partidos de distrito habilitados a competir en Chubut en 2025 y el complejo escenario de alianzas que ya se disparó

El dirigente social desmintió haber reccionado de mala forma ante la situación, como había trascendido. “No me enojé para nada, más que la frustración de cualquiera que se le pasó la licencia por quince dias y no puede manejar por un trámite burocrático. La Policía me trató bien salvó una persona que se burló. Cosas que pasan. Todo bien. El que estaba en infracción soy yo", afirmó.