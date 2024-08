Filtraron los nuevos e impactantes chats de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández: "fuiste tan..."

Este sábado se dieron a conocer nuevos mensajes de WhatsApp que podrían ser utilizados como evidencia en la investigación sobre las acusaciones de presunta violencia de género que involucran a Alberto Fernández y su ex pareja, Fabiola Yañez, en relación a desacuerdos financieros.

Las capturas divulgadas por Clarín dejan a la vista discusiones relacionadas por dinero, aunque no parecen respaldar la defensa de Fernández respecto a la acusación de la mujer, quien, según él, habría recibido una oferta de US$3 millones para denunciarlo.

Durante la conversación, Yañez apuntó contra Fernández sobre su decisión de no aceptar ayuda económica, señalando que había vivido con austeridad y sin apoyo para su familia, a pesar de que lo necesitaba.

“No nací con vos, te será muy fácil. Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz que no me diste más que comida y un techo prestado. Jamás me preguntaste cómo mi familia vivía con 120 mil pesos (menos que un plan). Gracias. Me hiciste darme cuenta de lo pusilánime que sos”, dice una de las durísimas frases.

“A tu hermano sí le conseguiste un buen trabajo, te felicito, así son los que nunca les faltó nada y viven en una gran casa”, añadió Fabiola yendo directamente al hueso.

“Y son tan egoístas que me esforcé tanto en las navidades y todo (para) que tuvieran un lindo regalo, cosa que jamás recibí de ellos”.

En Todo Noticias, Nicolás Wiñazky anticipó que existen más chats entre ambos y muy filosos donde Fernández le aseguraría no tener problemas financieros en adelante en caso de que ella decidiera firmar una “declaración conjunta”, confirmando no haber recibido violencia física por parte de él.