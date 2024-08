Alberto Fernández sigue muy complicado en la causa en que se lo acusa por cometerle violencia física y psicológica a Fabiola Yáñez y, recientemente, también salieron a la luz los chats que mantuvo con la actriz Florencia Peña.

El ex presidente quedó mucho más comprometido cuando también se filtró un video en donde se lo escuchaba tener una conversación “picante” con Tamara Pettinato durante una visita de ella en su despacho.

Lo cierto es que este sábado, desde Teleshow publicaron el pedido que le hacía la artista al presidente en aquel entonces con tal de darle una mano en plena pandemia del coronavirus en una situación particular.

“Alberto, perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos, pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando. Acá estoy para charlar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias, como siempre, por tu cuidado y amorosidad”, escribió Peña en aquel siete de mayo de 2020 a eso de las tres de la tarde.

La respuesta de Fernández no tardó mucho en llegar y, cercanas las 21:30, le dijo: “denme ideas. Tengo algunas ideas yo. Pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escribime al WhastApp y vemos”, concluyó.

Rodrigo Lussich, en el programa Socios del Espectáculo, compartió las declaraciones de Sebastián Centeno, representante de la actriz, en respuesta a los recientes rumores que han circulado. “Dice que Florencia no va a hablar del tema y que no van a encontrar nada, insiste y ratifica que en caso de que salga algo en un ascensor, no es ella”, afirmó.

En ese contexto, el conductor sentenció, dejando anticipado que no habrá ninguna “bomba” al respecto. “Asegura que no va aparecer nada privado como lo de Tamara Pettinato. De esta manera, a través de su entorno, Florencia desmiente categóricamente que haya algún material que la comprometa desde alguna cuestión personal íntima con Alberto”.