El Gobierno, con Guillermo Francos en el terreno y Javier Milei en el exterior, se prepara para la segunda parte de una etapa.

Hasta ahora, la baja de la inflación y la apuesta de fe que tiene la mitad de la población pudo sostener el letargo de medidas concretas que lleguen a la gente.

La sociedad, marcada por la agudización de la pobreza, cambió su preocupación del aumento de precios a la situación laboral. Hay consenso prácticamente en todos los sondeos de opinión en que la mayoría de los consultados tienen miedo a quedarse sin trabajo, o bien a no encontrar un puesto si queda desempleado. Aparece ahora otro sector con inquietudes que suelen tener consecuencia directa en la creación de empleo: los empresarios.

Los principales hombres de negocios están preocupados porque la actividad no se recupera. Incluso, mas preocupados que por la brecha del dólar, en una semana que tocó el nuevo record de 60% de diferencia entre la cotización oficial y los financieros.

En un almuerzo en el suntuoso hotel Alvear Icon de Puerto Madero, Guillermo Francos, insistió en el mismo pedido que realiza cada nuevo gobierno a empresarios: inversión.

El jefe de gabinete dijo que hay luces verdes en el futuro y aseguró que “lo mas difícil ya pasó” y que el año que viene será “de despegue económico”.

Lo que se desconoce es el plan de cómo salir de la recesión, cuando comienza la reactivación económica y que escenario se va a crear para que los empresarios puedan sostener la crisis que atraviesan teniendo fábricas funcionando a la mitad de su capacidad instalada.

Sin embargo, se desconoce algún plan de incentivos impositivos o líneas de crédito que activen el consumo. El gobierno está concentrado en el lanzamiento de la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto con el que, Federico Sturzenegger, estrena su cargo de manera oficial. Desde la defensa de la propuesta legislativa argumentan que consiste en desregular normativas obsoletas. Incluiría desde las carreras de palomas, los precios de los libros y los aranceles para la importación de azúcar.

En el Congreso de la Nación nadie conoce bien sobre las cuestiones que trata la iniciativa, aunque la idea es enviarlo esta semana antes del receso invernal. Otro tema legislativo que forma parte de los pasillos del Congreso es la baja de la edad de imputabilidad. ¿Y las propuestas de proyecto “anticasta” y de reformas políticas? Tampoco se sabe cuando comenzarán a correr por el Palacio Legislativo.

La Ley de Bases desgastó circuitos que Guillermo Francos intenta recomponer, principalmente con los gobernadores. En ese sentido, el “toma y daca” esta a la orden del día. El tema son los diputados y senadores que tendrán que votar cada uno de esos proyectos y la erosionada relación con el Ejecutivo. En este sentido, el que espera sentado a que vuelvan a “conquistarlo” es Mauricio Macri. Cerca del ex presidente aseguran que no estaba molesto, pero sí “sorprendido” por no tener protagonismo en la firma del Pacto de Mayo, ni por el frío helado de casi dos horas en la intemperie.

Macri sabe que La Libertad Avanza va a necesitar de los votos del PRO en el Congreso para sus iniciativas y si bien dejan entrever que seguirán apoyando el rumbo económico ya deslizaron diferencias con los libertarios. Desde la mesa chica de Casa Rosada, aguardan ver cuales serán las declaraciones del fundador y presidente del PRO que tiene agendadas entrevistas periodísticas para el regreso de su viaje al exterior.

En todo caso, también habrá que evaluar si se tomó nota de la necesidad de articular entre el Ejecutivo y el Legislativo con mayor diplomacia a la de llamarlos “degenerados fiscales”