INFORME ESPECIAL El perfil de los candidatos al Parlasur y a diputados nacionales por Chubut que compiten este domingo A la cabeza de las dos categorías predominan hombres de Comodoro Rivadavia. Hay cuatro chubutenses en las listas del Parlasur Distrito Nacional. Entre los nombres, están el actual gobernador de Chubut, sindicalistas, un ex mandatario provincial y hasta un ex intendente. También hay docentes y una ex candidata a gobernadora.