Este lunes, en el marco del conflicto con gremios aeronáuticos, el Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria. Así lo informó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

De esta manera, el objetivo es evitar asambleas por parte de los gremios e impedir las demoras y las reprogramaciones de vuelos que afectan a los usuarios. Asimismo, se supo que entre las 11 y las 13 habrían asambleas informativas por parte de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), gremio que representa al personal de tierra en las terminales aéreas, de rampas y empleados que realizan los check-in.

Cabe mencionar que el conflicto con los sindicatos aeronáuticos comenzó hace unas semanas por reclamos salariales. En tanto, en una de las reuniones paritarias con Aerolíneas Argentinas, los gremios consideraron la propuesta como “provocativas e inaceptables”.

Polémica: el Gobierno nacional evalúa modificar la traza del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner

LA PALABRA DEL SECRETARIO DE TRABAJO

En horas de la mañana y en la previa al dictado de la conciliación obligatoria, Cordero habló con la prensa y sostuvo que “vi a pasajeros desesperados, estamos mal acostumbrados, no podemos hacer una negociación salarial si hacen un paro, por las dudas”.

“Algunos gremios quieren demostrar fuerza, en una demostración que en otros lugares del mundo se hace primero por el diálogo, el consenso”, añadió.

Por otra parte, el titular de la secretaría de Trabajo afirmó que “estamos trabajando para que realmente haya una situación equilibrada. No es que uno lo va a declarar servicio esencial, esa declaración ya está en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, no está en la parte laboral, está en la parte comercial con lo cual está completamente vigente”.

El Gobierno vetará la Ley de Financiamiento Universitario en caso de que lo apruebe el Senado

“Estuvimos conversando mucho con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, era algo que nos preocupaba mucho, estábamos viendo que había una negociación muy enérgica y que los distintos gremios iban tomando posiciones, asambleas”, agregó.

“Entiendo que una huelga es intentar hacer daño, pero tiene un límite, ya está declarada o por lo menos ya está en el DNU que tiene que ser un servicio esencial, que es un servicio esencial de la aeronavegación”, añadió.

Por otro lado, señaló que “mandamos fiscalizadores de la Secretaría de Trabajo, que constataron que no se tenía ninguna guardia mínima, que no se guardó el respeto que hay que guardar a la gente en cuanto a lo que es un servicio esencial. Entonces decidimos directamente hacer una reglamentación para que, ya que no se entendió que era un servicio esencial, se entienda perfectamente”.

El Gobierno proyecta la creación de Transportadora de Gas del Centro para la distribución desde Vaca Muerta hacia el litoral y el norte del país

Asimismo, Cordero mencionó que “la reglamentación apunta que frente a una huelga las partes consensúen. Hablo de las cámaras, en el caso de la empresa, con los gremios deberán consensuar cuál va a ser la guardia mínima que van a tener para que los vuelos igualmente vayan saliendo porque es un servicio esencial.”

“En caso de que no se pongan de acuerdo, esto pasa a la comisión de garantías, establecida conforme a normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dictaminará, y luego definirá la autoridad de aplicación cuáles son las guardias mínimas que tienen que consensuar”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR