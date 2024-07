Emanuel Fernández asumió como presidente de la Juventud Nacional del PRO

Durante el mediodía de este sábado, en la zona norte del Gran Buenos Aires, tuvo lugar la asunción de las nuevas autoridades del a Juventud Nacional del PRO. Su flamante presidente, el diputado provincial por Chubut Emanuel Fernández, estrenó su rol ovacionado por militantes de todo el país en un gran local de Vicente López, acondicionado especialmente para recibir en un encuentro de celebración a referentes de la JPRO de todas las regiones de la Argentina.

Luego de sinceras palabras de agradecimiento a quienes lo apoyaron en este camino, especialmente a la Diputada Ana Clara Romero y el gobernador Ignacio Torres, y a los anfitriones del evento, Fernández se dirigió a sus representados: “Quiero agradecer especialmente a los dirigentes nacionales presentes: María Eugenia (Vidal, Diputada Nacional), Alfredo (De Angeli, Senador), Ana Clara (Romero, Diputada Nacional), Andrea (Cristina, Senadora Nacional), a Flor (De Sensi, Diputada Nacional). Quiero decir que no la tenemos nada fácil, que hoy la juventud tiene la mayor responsabilidad de nuestro partido cuando hablamos de identidad y de reconstrucción. Tenemos que salir a la calle, para poder decirles a los jóvenes que nosotros también los representamos.

Representamos esa Argentina sin privilegios, representamos un país en el que puedan estudiar, crecer sin tener que irse del país”. ”Yo lo que le pido a los jóvenes y lo practico todo el tiempo, especialmente ahora que estoy ejerciendo como diputado, es que no nos quedemos en el escritorio, no nos quedemos en la rosca eterna. Recordemos por qué nos metimos acá”.

Orígenes

“Yo empecé a militar en el 2014, en Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, cuando el PRO era Junta Promotora, éramos cinco y soñábamos con que Mauricio sea presidente y nos decían ‘Ni loco, va a ganar Massa o Scioli’ y estábamos igual ahí, con la sombrilla, la lapicera y una pechera que decía ‘Mauricio y vos’ y salíamos a la calle. Cuando decimos nos faltan recursos: los recursos somos nosotros mismos, tenemos que salir y escuchar a los jóvenes. Representemos a los jóvenes del PRO para poder representar a todos los jóvenes argentinos que sienten desesperanza y que ven en la política lo malo, que no los representa: Hoy es un deber no sólo de esta mesa, sino de toda la JPRO y de todos los presidentes que están acá”.

Federalismo: Perder el miedo a no coincidir

“Quiero agradecer a cada región de nuestro hermoso país: NOA, NEA, Cuyo, Patagonia, Centro, veía a los patagónicos, a todos los que vinieron. Tenemos que acompañar una juventud federal, una juventud que debata, perder el miedo a debatir y a no coincidir. Tenemos que discutir puertas adentro y frente a la gente estar unidos. La gente está podrida de las peleas. Tenemos que poder marcar un camino (…) No puedo dejar de hablar de mi provincia ni de mi gobernador, Nacho Torres que hoy con 35 años es gobernador de la provincia. Hoy Chubut tiene clases, y eso es el PRO”. “Hace cinco años en Chubut no teníamos clases, y llegó un gobierno que sostiene las clases todos los días y eso hay que llevarle a los jóvenes: el PRO gestión”.

Punta de lanza de la renovación del PRO que se viene

Por su parte, concejales, dirigentes y militantes del PRO de Comodoro Riv, Rada Tilly, Trelew y Pto. Madryn se hicieron presentes en la celebración, entre ellos, la mentora de Emanuel Fernández, la diputada nacional Ana Clara Romero, quien brindó sus palabras de apoyo: “Hoy vinimos a acompañar la asunción de la nueva mesa de la Juventud Nacional del PRO. Un orgullo para todos los chubutenses que sea Emanuel Fernández quien la presida no sólo por ser chubutense, sino porque es un pibe de trabajo, inteligente, y con unas convicciones de oro que sostiene a como dé lugar, y las sostiene todos los días en la calle y con acción. Así que la verdad es que estamos más que bien representados y es la punta de lanza de la renovación y la transformación del PRO que va a seguir creciendo”.