El PRO y LLA en la Patagonia, lejos de una alianza: cómo juegan los macristas y los libertarios del sur de cara a las elecciones de medio término

En la Patagonia, los referentes de Javier Milei y los de Mauricio Macri coinciden, al menos hasta ahora, en que una alianza entre los partidos no será posible. Aunque la realidad política de cada provincia es distinta, en todo el sur sucede lo mismo: los libertarios y los macristas avanzan por caminos muy separados y se miran con desconfianza.

El PRO fue un aliado estratégico de Milei: su estructura fue clave para fiscalizar en el balotaje de 2023 y acompañó todas las iniciativas del oficialismo en el primer año de gobierno. Sin embargo, en La Libertad Avanza estuvieron decididos desde el día 1 a mantener su independencia e identidad. De ahí los esfuerzos de Karina Milei y Martín Menem de construir un partido nacional con presencia en todos los distritos de la Argentina.

Apenas comenzó el año, el Presidente dijo en un reportaje que tenía la intención de hacer un “acuerdo total” con el PRO para “arrasar con el kirchnerismo”. Al día siguiente, Macri le propuso en público a Milei un equipo de trabajo para comenzar el diálogo. Sin embargo, todo quedó en la nada y desde entonces libertarios y macristas no hacen más que sacarse chispas.

Un asesor patagónico de La Libertad Avanza lo explicó así: “Milei juega al policía bueno y Karina y Martín a los policías malos. La verdad es que donde estemos nosotros no va a tener lugar nadie. El electorado nos apoya y los números reflejan que este es nuestro momento, ¿por qué regalaríamos lugar a una fuerza que está a la baja?”.

A las discusiones políticas, ideológicas y personales se suma un elemento: en las elecciones de medio término hay pocos lugares para “repartir” entre muchos. Tierra del Fuego y Río Negro deben renovar 2 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y 3 en el Senado; Neuquén, 3 en Diputados y 3 en el Senado; en Santa Cruz, 3 en Diputados; y en Chubut, solo 2 en Diputados.

Chubut, la provincia sin diálogo entre el PRO y LLA

En la Patagonia, el único gobernador del PRO es Ignacio “Nacho” Torres y su vínculo con La Libertad Avanza en la provincia puede ser una muestra de cómo están las cosas. En el equipo de trabajo que había propuesto Macri estaba la diputada nacional Ana Clara Romero.

En diálogo con ADNSUR, la legisladora fue contundente acerca de cómo era la relación con César Treffinger, su par en el Congreso y el referente de Milei en Chubut: “No tenemos ningún trabajo político conjunto. Para nada. Ellos tienen una mirada bastante intransigente y es muy difícil intercambiar o conversar”.

Los libertarios de Chubut consultados sobre el vínculo con el gobernador coincidieron en que no existe el diálogo con el PRO. Sienten que están en condiciones de jugar solos.

“Podemos hacer una excelente elección. Prueba de ello es que al anterior gobierno provincial, en las legislativas de 2021, les ganamos debutando y eso que llevaban a sus dos principales ministros a la cabeza. Ahora con César como presidente de La Libertad Avanza Chubut, confiamos en un triunfo categórico como el de las PASO y las generales de 2023”, sostuvieron. Por estos días, Treffinger trabaja en la apertura de locales de La Libertad Avanza en las localidades de la provincia y ningún libertario se imagina un acuerdo a nivel distrital.

Romero explicó que la mesa de diálogo que propuso Macri “fue una respuesta a esa idea permanente que planteó Milei sobre una posible alianza”. “Eso después no se tradujo en ningún compromiso concreto ni en la posibilidad de sentarnos a dialogar. No se trataba de dividir cargos ni de resolver las cuestiones electorales, pero sí de generar un espacio en el que nosotros pudiéramos plantear nuestras ideas, como la mirada federal que tenemos para el país y sobre la Patagonia y preguntar qué lugar iba a tener en el proyecto. Pero no se avanzó y nosotros tenemos una construcción política propia así que si tenemos que competir, competiremos”, agregó la diputada.

En Neuquén y Santa Cruz, el PRO es de Figueroa y Vidal

La situación del PRO en Neuquén y Santa Cruz es diferente a lo que sucede en el resto de las provincias patagónicas. Allí, los macristas forman parte de las coaliciones que llegaron a la gobernación y aunque en el 2024 los mandatarios Rolando “Rolo” Figueroa y Claudio Vidal no se caracterizaron por su oposición al Ejecutivo nacional, a nivel local el vínculo con los referentes distritales de La Libertad Avanza estuvo atravesado por la desconfianza.

Jairo Henoch, el presidente de La Libertad Avanza Santa Cruz, lo explicó así a ADNSUR: “No tenemos ninguna relación con el PRO. En campaña trabajaron con un alineamiento larretista y ahora están en la coalición de Vidal y, a nivel provincial, nosotros somos opositores al gobernador”. El dirigente agregó que la situación es similar a la que tienen con el radicalismo santacruceño.

De todas maneras, Henoch contó que en su espacio incorporaron militantes y personas del PRO que habían trabajando para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o que se sentían alineados con sus ideas. Aunque todavía no hay nombres definidos para las candidaturas, es probable que el dirigente sea la primera opción de los libertarios de Santa Cruz. “Yo estoy trabajando en el armado del espacio y eso me posicionó. Pero todavía estamos viendo quiénes realmente están comprometidos con nuestro proyecto”, agregó.

En Neuquén, con la diputada Nadia Márquez como máxima referente, la constitución de La Libertad Avanza como partido distrital todavía está en trámite. Y el sello con el que la dirigente llegó al Congreso en 2023, cuya cara visible es Leandro López, forma parte de la coalición de Figueroa, La Neuquinidad, que también incluye al PRO, a un sector del PJ y del Movimiento Popular Neuquino.

En este contexto, los neuquinos tampoco imaginan una alianza entre macristas y libertarios para estas elecciones. Leticia Esteves, dirigente del PRO y secretaria de Ambiente de Neuquén, explicó a ADNSUR: “Nosotros hoy como partido, orgánicamente, estamos dentro de la alianza del gobernador y vamos a seguir trabajando en ese camino. Acá en Neuquén no se dio ningún tipo de charla con La Libertad Avanza ni hubo acercamientos para las legislativas. Nosotros nos comprometimos a acompañar a Figueroa. Si bien todavía no hubo asambleas partidarias en donde se termine de convalidar esta decisión, pero ya lo manifestamos en público”.

El viernes 17, Figueroa se reunió en San Martín de los Andes con intendentes y referentes de los diferentes espacios que integran su coalición de gobierno con la intención de comenzar a armar la estructura de cara a las elecciones. En la provincia, a esta altura se descarta una alianza formal con el espacio de Milei, aunque pretenden trabajar para mantener “una relación respetuosa”, según sus propias palabras.

Río Negro y Tierra del Fuego: la LLA suma a los heridos del PRO

En Río Negro y Tierra del Fuego nadie ve tampoco una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Sin embargo, en estas provincias, el partido de Milei sí consiguió hacer alianzas individuales con dirigentes de origen macrista.

Se da por descontado que el legislador fueguino Agustín Coto, el elegido por Karina Milei para armar el partido en el distrito más austral de la Argentina, será quien encabece la lista para el Senado de la Nación. En su provincia, La Libertad Avanza parece moverse con comodidad: con el PRO intervenido y la muerte del diputado nacional Héctor “Tito” Stefani, el partido amarillo tiene cada vez menos fuerza a nivel local.

Stefani, en campaña, se referenció con el larretismo y, por lo tanto, no estaba demasiado alineado con La Libertad Avanza. En cambio, la concejala del PRO Belén Montes de Oca, que responde a Patricia Bullrich, decidió trabajar con los libertarios en Tierra del Fuego desde el día uno. En el armado de Coto, además, los números les muestran que el electorado macrista los acompañará y están confiados.

Por el momento, en Tierra del Fuego hay quienes se fantasean con que en el cuarto oscuro ni siquiera aparecerá una boleta del PRO y que los macristas intentarán sumarse al espacio de Milei. “Habrá que ver qué pasa si Macri interviene y los obliga a poner candidatos en todos los distritos. Mientras tanto, muchos quieren incorporarse a La Libertad Avanza”, sostuvo un dirigente local.

En Río Negro, en tanto, la inclusión de macristas heridos a La Libertad Avanza es más explícita. En la provincia, el partido que fundó Macri tiene una interna que terminó de explotar esta semana. El diputado nacional del PRO Aníbal Tortoriello, que hace meses comenzó a trabajar en la construcción de su partido, Creo Río Negro, aseguró que su espacio trabajará “100% en conjunto con La Libertad Avanza”.

La diputada nacional por Río Negro Lorena Villaverde es la refernte de Milei en la provincia. Cerca de la dirigente contaron que después de las elecciones de 2023, cuando se fiscalizó en conjunto con el PRO, nunca más volvieron a tener un trabajo conjunto. Para este sector, el legislador Juan Martín, el referente local de Macri, “siempre hizo lobby en contra de La Libertad Avanza” y aseguran que el espacio juegó a favor del gobernador Alberto Weretilneck hasta el mes pasado.

En la Legislatura provincial, los libertarios y los dirigentes que responden a Tortoriello ya trabajan en conjunto y la alianza de cara a las elecciones está confirmada. Algo similar sucede con los radicales: La Libertad Avanza teje puentes con el radicalismo “no sartorista", mientras que señala a lo “sartoristas” como aliados de Weretilnec.

Todavía no hay definiciones sobre quiénes encabezarán las listas en la provincia, aunque hay quienes especulan con que la propia Villaverde intente dar un salto de la Cámara de Diputados al Senado. Sin alianza con el PRO, la diputada está convencida que el electorado que supo acompañar a Macri hoy no tiene duda en apostar por el mileísmo.