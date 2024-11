El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que al finalizar la primera etapa del blanqueo de capitales, más de US$ 22.500 millones fueron ingresados al país.

“Hoy se termina la primera etapa del proceso de Regularización de Activos. El monto declarado en efectivo hasta el día de ayer fue de 20.085 millones de dólares. Adicionalmente, se declararon 2.432 millones de dólares por otros conceptos”, dijo Caputo en la red social X.

“Muchas gracias a todos los argentinos que han confiado en este profundo cambio de rumbo económico, político, cultural e institucional que el presidente Javier Milei está llevando a cabo”, añadió el ministro.

El blanqueo superó las expectativas del gobierno, que estimaba un ingreso de no más de US$ 10.000 millones en esta primera instancia, y ha resultado en una cifra significativamente mayor, beneficiando a aquellos que declararon menos de US$ 100.000 en efectivo al no tener que enfrentar ningún costo. La mayor parte de las 105.000 Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) abiertas se destinaron a blanquear montos pequeños, por debajo del umbral, resultando en un blanqueo a costo cero.

A partir del sábado a las cero horas comenzará una segunda etapa en la que el impuesto especial aumentará al 10%, permitiendo únicamente la declaración de cuentas o bienes registrables, con un umbral de US$ 100.000 que funcionará como mínimo no imponible, es decir, el impuesto especial se aplicará solo sobre el monto que supere dicha cifra.

