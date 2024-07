En el marco de 30 años del atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, el pasado miércoles, se conoció que uno de los diarios reconocidos como la voz del régimen en Irán, el Teheran Times, publicó un comunicado con una fuerte amenaza para el Gobierno de Javier Milei. “En el momento adecuado, haremos lamentar su enemistad”, indicaron.

Cabe, recordar que el ataque terrorista ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos, además de más de 300 heridos. En este marco, desde el Gobierno Nacional salieron a responder al país de Medio Oriente. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos habló con la prensa y sostuvo que "al Presidente no lo van a amedrentar".

“No sé si lo recibimos con estupor. Llama un poco la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas. Pero me parece que eso no tiene que torcer la convicción de los argentinos de vivir en libertad y en paz. Uno no puede someterse a los que quieren infundir miedo y terror”, explicó el funcionario en Radio Mitre.

“Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda”, añadió.

En tanto, remarcó que “Me tiene sin cuidado la amenaza, cuando de este lado estamos defendiendo la libertad y los derechos humanos. Ese comentario no le va a hacer ninguna mella a sus posiciones muy firmes en estos temas”.

EL COMUNICADO DE IRÁN

A través de Teheran Times, el regímen de Irán envío un fuerte mensaje al gobierno argentino. En este sentido, hablaron sobre un posible "auto-atentado de los judíos" o una "venganza del gobierno de Carlos Menem contra los sionistas argentinos".

Por otra parte, en la editorial se critica el vínculo que la Casa Rosada hizo entre Irán y el movimiento Hamás. Además, "reiteró sus afirmaciones infundadas sobre la participación de Irán en los ataques a la embajada de Israel en Buenos Aires y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)".

"Sin duda, Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no se apura a jugar en el tablero del enemigo, sino que, en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán", concluyeron.