Este viernes, el Gobierno sorprendió y quitó el busto del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, ubicado en el edificio de ANSES.

“En el día de hoy, se retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de ANSES de la Av. Paseo Colón”, escribió la ministra de Capital Humano.

En tanto, la situación generó la bronca del gremio SECASFPI, que nuclea a trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Cuáles son las dos famosas compañías que estarían interesadas en comprar Aerolíneas Argentinas

Desde el SECASFPI repudiamos la decisión del gobierno de Javier Milei de remover el busto del expresidente Néstor Kirchner del edificio de la ANSES, Paseo Colón 239. Esta medida, cargada de simbolismo autoritario, no es un hecho aislado: es parte de un proceso sistemático de desmantelamiento de la memoria histórica, los derechos sociales y las conquistas populares de los últimos años, señalaron.

“La Argentina ya vivió una “Revolución Libertadora”. El rótulo de “libertad” sirvió entonces para justificar el odio de clase, la persecución política y la imposición de un modelo económico que benefició a unos pocos en detrimento del pueblo trabajador”, agregaron.

La terrible hipótesis sobre la mujer que mató a su hija de 6 años en su casa

“Néstor Kirchner no es solo un nombre o un busto: es el símbolo de la recuperación del trabajo como eje de dignidad, de la ampliación de derechos previsionales y de una política de memoria, verdad y justicia que marcó un antes y un después en nuestra democracia. Intentar borrar su legado de la historia es un acto de revancha ideológica que muestra el verdadero rostro de quienes hoy conducen el país: resentimiento, desprecio por el pueblo y sumisión al poder concentrado”, señalaron.

“No nos callaremos. Seguiremos denunciando cada intento de desmantelar los derechos conquistados y de desfigurar nuestra historia. Porque la memoria no se borra, y porque los trabajadores y trabajadoras no permitiremos que nos arrebaten lo que tanto costó construir”, cerraron.

El Gobierno le quitará la jubilación de privilegio a Cristina Fernández

Con información del Gobierno Nacional y Página 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR