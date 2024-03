El Gobierno analiza reformar el servicio militar y los liceos en todo el país. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Luis Petri, en declaraciones a la prensa.

“Lo que tenemos en carpeta es jerarquizar las Fuerzas Armadas, en tanto y en cuanto tengamos presupuesto vamos a hacer todos los esfuerzos para ir en ese sentido”, señaló.

Respecto al servicio militar, el ministro de Defensa remarcó que “hoy no están dadas las condiciones para que vuelva el Servicio Militar Obligatorio”. No obstante, sostuvo que “es algo que estamos evaluando como oficialismo, pero no vamos a dejar de hacerlo junto a la oposición”.

En tanto, recordó que hoy hay un servicio militar voluntario “de 18 y 28 años de edad y no garantiza terminalidad educativa”. Entonces, Petri indicó que la idea es “modificar las condiciones del servicio voluntario para garantizar terminalidad educativa”.

Cabe recordar que el servicio militar obligatorio inició en 1901, por decisión del Pablo Ricchieri, ministro de Guerra de Julio Argentino Roca. Sin embargo, se terminó en 1994, tras el asesinato del soldado Omar Carrasco sucedido en Zapala, Neuquén.

Además, según informó El Cronista, también hablo sobre los liceos militares y explicó: “Queremos reformular los liceos para volver a los viejos liceos que tanta calidad supieron tener en toda la República Argentina”. “Esos chicos que salen del servicio no tienen herramientas para incorporarse al mercado laboral”, agregó.