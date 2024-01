Este martes por la mañana en Casa Rosada, se celebró una conferencia de prensa brindada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Allí, habló sobre la Ley Ómnibus y envió una advertencia a las provincias.

En este sentido el Gobierno indicó que si no se aprueba la Ley Ómnibus seguirá el ajuste y analizarán las transferencias a las provincias. Cabe destacar que al proyecto se realizaron modificaciones con el objetivo de que la Cámara de Diputados apruebe la ley y luego sea enviado al Senado.

“Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, advirtió el vocero presidencial.

Tiene 20 hijos, todos de padres diferentes y piensa tener más: "Lo tomo como un negocio"

“La ley es hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, en crecimiento, que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno nacional aporta a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas de que si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias”, aclaró.

Ganancias: el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto y el mínimo no imponible será de $1.350.000

CUÁNDO SE TRATARÁ LA LEY ÓMNIBUS

Según informó Infobae, este martes a las 18 horas, en la Sala de Reuniones del 2° piso del Anexo “C” de la Cámara Baja se desarrollará el plenario de comisiones para la Ley Ómnibus. Fue convocada por el Gobierno y el objetivo es que los legisladores comiencen a debatir la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". En tanto se espera que emitan un dictamen y el proyecto podría tratarse durante una sesión el próximo jueves 25 de enero en Diputados.