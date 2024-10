Todo comenzó el domingo pasado con un violento choque en las calles de Río Gallegos, donde una camioneta impactó contra una agencia de quiniela. Según se conoció, a bordo viajaban funcionarios provinciales que escaparon del lugar y se refugiaron -presuntamente armados - en la casa del ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez.

La policía tuvo que negociar con los funcionarios para que se entreguen y finalmente quedaron detenidos.

La situación que involucró a funcionarios del gobierno de Claudio Vidal despertó una fuerte polémica por la gravedad del hecho. Y este martes, se conoció que el propio gobernador de Santa Cruz les pidió a 7 funcionarios que presentarán su renuncia, entre ellos, el ministro de Trabajo.

“No voy a defender a nadie“, dijo Claudio Vidal desde el Salón Blanco de casa de Gobierno al dar a conocer la noticia.

Y a continuación, sostuvo “quiero pedir disculpas a la sociedad por lo que ha sucedido, más allá de que hay cosas que no son reales y que creo firmemente que el ministro de Trabajo no es responsable de esto, porque además no estaba en la localidad”.

“Hay cosas que generan ciertas dudas como un funcionario que fue el guardaespalda de funcionarios del Gobierno anterior durante muchos años y que lo habíamos desafectado hace un tiempo de funciones de este gobierno”, agregó.

No obstante, Vidal remarcó: “Creo que cada uno tiene que ser responsable. Con esto también quiero dejar un mensaje muy claro a la sociedad con la sociedad. Yo no llegué a este Gobierno para cubrir a nadie“.

“No voy a cubrir a nadie, no voy a defender lo indefendible. Quiero hacer bien las cosas, quiero que la provincia salga adelante”, agregó.

“Tenemos que ser responsables cuando tomamos la decisión de ocupar un cargo en la provincia”, concluyó.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR