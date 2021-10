Durante el cierre de la reunión con los intendentes que fue encabezada por el presidente Alberto Fernández junto a miembros de su gabinete, la transmisión oficial comenzó a transmitir el audio justo en el momento en que hablaba el intendente de Trelew, Adrián Maderna con un mensaje de fuerte contenido crítico, que fue interrumpido a los tres minutos por la emisión oficial del encuentro desde la Casa Rosada.

En su mensaje, Maderna planteó que la visita presidencial debió realizarse a su localidad porque “Trelew es la madre de todas las batallas”, ya que “los principales candidatos que nos ganaron la elección son de Trelew (en alusión al diputado de JxC, Ignacio Torres)”. Agregó que en esa ciudad hace unos días estuvieron “el presidente de la UCR (Alfredo Cornejo), (Patricia) Bullrich, todo Juntos por el Cambio, y nosotros tenemos que mostrar”.

Sostuvo el intendente que “yo me voy a hacer cargo de los errores como intendente, en mi segundo mandato, nunca con Macri, con muchos errores, pero con madurez política, sumando al sector sindical, organizaciones sociales”.

Y destacó que ha presentado “carpetas en todos los ministerios, en Ambiente, tenemos carpetas en Obras Públicas que se han recibido y agradecemos al señor Katopodis (Ministro de Infraestructura); tenemos carpetas en turismo, con Matias (Kulfas, ministro de Producción) hemos estado y no hemos podido concretar”.

Recordó además que entre los proyectos “también tenemos gimnasio municipal, otro tipo de proyectos, pero bueno, quizás mi ímpetu o mi forma de proceder no ha sido la adecuada para que la ciudad tenga los recursos que realmente necesitamos. Esto no es crítica, no es enojo, pero si pedimos Matias (Kulfas), justo compete a tu área y no es cuestión personal ni nada por el estilo, que enfoquen en las pymes, presentamos carpetas con alternativas, no es que tiramos la idea y queda en la nada”.

En ese tramo, la transmisión oficial se interrumpió de manera abrupta, y la publicación en el canal de YouTube de Casa Rosada fue borrada inmediatamente.

Luego cuando llegó el turno del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo que son importantes los encuentros cara a cara con los intendentes “para verlos, para charlar, para decirnos las cosas con énfasis si hace falta, y vamos a cumplir, a hacer que Trelew pueda desarrollar el parque industrial, es un compromiso”.

En tanto en el cierre, el presidente Alberto Fernández dijo que “estuve en la comarca cuando los tiempos eran difíciles y estuvimos acompañando a la gente que la estaba pasando mal, estuve cuando Carlitos (Linares) me invitó al encuentro patagónico, el Loma (Jorge Ávila) con su generosidad, me recibió, ahora vamos a ir a Madryn, y solo nos queda Trelew, tenés que invitarme, la otra gran ciudad de esta linda provincia”, dijo mirando a Maderna.