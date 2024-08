El durísimo mensaje de Milei a Lopez Obrador, Lula da Silva y Petro: aseguró que son "cómplices" de Maduro

El presidente Javier Milei lanzó un contundente mensaje después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestara su rechazo a la aprobación de una resolución para que Venezuela publicara los resultados de las actas electorales del domingo pasado.

Tanto Brasil como Colombia y México se abstuvieron en la votación que no pudo contar con un mínimo de 18 votos afirmativos para que esto pudiera ratificarse en repudio al fraude electoral del pasado 28 de julio.

El presidente argentino se dirigió contra Lula da Silva, Gustavo Petro y Manuel López Obrador y los criticó por no apoyar la democracia en ese país. En el posteo se ve una foto donde aparecen los tres mandatarios con el siguiente texto: “Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerad", escribió en la red social X.

"En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos", concluyó el jefe de estado en su descargo.

Milei, horas antes, compartió un video suyo de muchos años atrás ratificando su postura sobre la situación en Venezuela donde se lo nota igual a la actual.