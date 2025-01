El diputado de La Libertad Avanza por Chubut, César Treffinger, recorrió este jueves el Parque Nacional Los Alerces, acompañado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego del desalojo de un grupo mapuche que ocupaba ilegalmente un sector del predio.

La comitiva visitó las instalaciones donde se llevó a cabo el operativo ordenado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. El Ministerio de Seguridad informó que el procedimiento se realizó sin incidentes, garantizando el cumplimiento de la ley sin recurrir a la violencia.

Treffinger resaltó la importancia de “respetar el estado de derecho y garantizar el orden y la seguridad en los espacios protegidos”, como lo es el Parque Nacional Los Alerces, uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Para finalizar, señaló: “En la gestión del Ministerio de Seguridad a cargo de la Dra. Patricia Bullrich en el gobierno argentino de Javier Milei, el que las hace las paga y la ley se cumple”.

“EL QUE USURPA PIERDE SU DERECHO A TENER TIERRAS”

La ministra Bullrich explicó que “la Constitución Nacional contempla la posibilidad de acceso a la tierra (por estas comunidades), pero no usurpando y no ejerciendo violencia”, sino mediante una “negociación”; pero advirtió que quienes usurpen no tendrán ese derecho.

“El que usurpa pierde su derecho a tener tierras, así como dijimos que el que corta una calle no cobra”, dijo la funcionaria en declaraciones a la prensa, haciendo referencia a los movimientos sociales que utilizaban recurrentemente el corte de calles como medida de protesta.

Al respecto, comparó: “Una cosa es negociar un principio que está en nuestra Constitución Nacional, y otra es esta situación en la que avanzaban con violencia, usurpando, incendiando, cerrando caminos y cobrando peajes”.