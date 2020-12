RAWSON (ADNSUR) - La gran pregunta que se oye por estas horas en las oficinas públicas es cuándo se pagará el aguinaldo en Chubut, y ADNSUR está en condiciones de adelantar algunos datos acerca del anuncio que tiene previsto hacer mañana el gobernador Mariano Arcioni. Con el objetivo puesto en tener los fondos suficientes para cumplir con la masa salarial completa del próximo mes, en el gobierno estarían anunciando el depósito del medio aguinaldo -correspondiente al mes de junio- antes de Navidad, pero como los fondos reunidos no alcanzarían a la suma necesaria de $ 2.500 millones, no lo cobraría de manera completa el total de los empleados públicos, si no aproximadamente la mitad, y la otra mitad cobraría sólo una parte.

Según las fuentes consultadas por esta agencia, el anuncio que se estuvo estudiando todo el fin de semana, tendrá como eje la explicación de que la prioridad pasa por mantener el pago total de la masa salarial sin rangos todos los meses en los primeros cinco días hábiles, pero el recuento de fondos arrojaría que no está el total de $ 7600 millones necesario para pagar el medio aguinaldo y dos semanas después todos los sueldos.

Como la cifra reunida es menor, la decisión sería pagar la masa salarial completa de $ 5100 millones en enero en una fecha similar a lo realizado en noviembre y diciembre, y utilizar el resto para pagar en medio aguinaldo.

Siguiendo con este objetivo, en el gobierno estarían anunciando que los fondos alcanzan para depositar la totalidad del medio aguinaldo a los sueldos bajos y medios (en valores aproximados, aquellos que perciben salarios de hasta $ 80 mil), mientras que los sueldos más importantes (la mayor parte del rango 3 y todo el rango 4) cobrarían sólo un tramo de su medio aguinaldo, quedando pendiente una parte para más adelante.

Si bien habrá que esperar a mañana para conocer el detalle del anuncio, hay un dato importante a tener en cuenta: el pago de esta suma era imposible hasta hace una semana atrás (hay que recordar que los últimos tres sueldos se pagaron con un endeudamiento de $ 5 mil millones en tres tramos) y los fondos se habrían destrabado gracias a la Renegociación de la Deuda del Bocade anunciada con los bonistas, que liberó ingresos por regalías hidrocarburiferas que estaban retenidos en el fideicomiso del Comafi para el pago del vencimiento de 39 millones que dólares que se iba a hacer en enero, y que ahora será de 16 millones de dólares.