POLÉMICA POR EL CARGO EN EL GOBIERNO Miquelarena dijo que Iturrioz aún no presentó su pedido de licencia y que prefiere "no adelantar opinión" El procurador general deberá resolver la situación del actual fiscal de Comodoro. Desde la Asociación de Magistrados advirtieron que sería inconstitucional que Iturrioz no renuncie a la Justicia para asumir como ministro de Seguridad de Chubut.